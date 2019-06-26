Нефть на нефть продолжают рост

Цены на нефть марки Brent превысили показатель в $66 за баррель. Произошло это впервые с 30 мая текущего года, свидетельствуют данные торгов.

Так по состоянию на 07:25 по московскому времени, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла показателя в $66,1, превысив итоги предыдущего дня на 1,87%.

А вот июльские фьючерсы на нефть марки WTI выросли до $58,82 за баррель, превысев показатель на 0,91%.

Ранее цены на нефть выросли из-за новостей о возгорании нефтяного танкера в Оманском заливе.