«Норникель» показал истинное лицо

Экспертному сообществу и медиа была представлена информация, как «Норникель» интегрирует цели устойчивого развития (ЦУР) ООН в текущую работу, и как это затрагивает все аспекты его деятельности. Компания публикует нефинансовые отчеты с 2004 года, однако впервые был выбран такой формат презентации, который позволил вести трансляцию встречи в прямом эфире.

Цели устойчивого развития были приняты ООН в 2015 году на период до 2030 года и состоят из базовых 17 пунктов. Они направленны на оптимизацию использования природных ресурсов, стимулирование применения экологичных — природо-, энерго-, и материало - сберегающих технологий; сохранение стабильности социальных и культурных систем, обеспечение целостности биологических и физических природных систем. В России, по данным консалтинговой компании ФБК, всего 70 компаний ведут подобную отчетность, «Норникель», при этом, является одним из участников пилотного проекта ООН по ЦУР.

«Сейчас многие крупнейшие компании задумываются о том, может ли бизнес быть благополучен, если нет благополучия на планете и в обществе?», - отметил в ходе презентации отчета «Норникеля» исполнительный директор фонда Future - Fit Foundation Мартин Ричи.

Базисом устойчивого развития для «Норникеля» являются три ключевых фактора: человек и общество, развитие бизнеса и экология, - отметил, в свою очередь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков. - У нас одна из самых масштабных экологических программ в России и одна из мощнейших социальных и благотворительных политик».

Масштабная экологическая программа реализуется «Норникелем» не первый год. Компания закрыла в 2016 году в Норильске Никелевый завод, что потребовало переоснащения мощностей как в Норильском промышленном районе, так и в Мурманской области. Только в прошлом году «Норникель» направил 32,5 млрд рублей на экологические мероприятия, которые связаны как с модернизацией производства, так и природоохранными мероприятиями.

«Компании принципиально важно, что сотрудники активно вовлекаются в процесс исполнения ЦУР ООН, - отметила старший вице-президент по кадровой, социальной политике и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова. «Людям уже не все равно, каким воздухом они и их дети будут дышать сегодня и завтра. Более того, наш «Серный проект» (направленный на снижение выбросов диоксида серы – прим. ред.). – это не только решение экологической проблемы многих будущих поколений россиян, но и создание уникального в мире чистого производства металлов за счет технологического прогресса».

Компания постоянно совершенствует условия труда сотрудников, вкладывает значительные ресурсы в повышение их уровня компетентности, в развитие культуры безопасного труда. В результате ключевым нефинансовым достижением «Норникеля» в 2018 году стало радикальное улучшение показателей промышленной безопасности и охраны труда: показатель частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR) снизился на 48%, с 0,44 до 0,23, достигнув рекордно низкого значения.

Интеграция принципов устойчивого развития в бизнес-стратегии, безусловно, создает долгосрочную стоимость. «Наши акции обращаются на мировых биржах, и инвесторы внимательно следят за положением дел в компании, - заявил директор департаменты маркетинга «Норникеля» Антон Берлин. – Мировым инвесторам сейчас важно, насколько компания заботится о состоянии рабочих мест, об окружающей среде, о развитии сотрудников и территорий присутствия. Соблюдение ЦУР ООН повышает доверие инвесторов и, как следствие, увеличивает капитализацию компании».

По словам Антона Берлина, соблюдение принципов ЦУР позволяет «Норникелю», который уже поставляет свою продукцию в 34 страны мира, расширять свое присутствие на рынке. «Сейчас появляются новые потребители металлов, как, например, производители электромобилей или солнечных батарей, которые отказываются работать с компаниями, не являющимися сторонниками ЦУР. Наша же задача – быть первыми среди поставщиков на такие инновационные рынки», - говорит Антон Берлин.