От «Сбера» добились послушания

Сама Система быстрых платежей (СБП) была запущена 28 января. Изначально к ней были подключено 12 банков. По данным ЦБ, после запуска системы подключиться к ней пожелали еще около ста банков. СБП работает на базе национальной системы пластиковых карт (НСПК), и своим существованием ставит под сомнение эффективность не только банковских платежных решений, но и — международных платежных систем VISA и MasterCard.

Запуск СБП должен произойти в два этапа: в ходе первого уже запущена система отправления платежей между клиентами банков — физическими лицами. В ходе второго — в системе появится возможность оплачивать товары и услуги по QR-коду в секторе B2C. Запуск этого этапа запланирован на осень, а тестировать систему начнут уже в конце лета.

Банки-участники системы отмечали, что рассчитывают на присоединение системно-значимых банков, и в первую очередь Сбербанка. Госбанк с его пулом клиентов позволит СБП стать всеобщей, а не локальной системой для клиентов отдельных банков. Однако сам «Сбер» не спешил подключаться к СБП, так как это означало бы отказ от собственной аналогичной системы, которой пользуются клиенты банка и клиенты банков-партнеров (Тинькофф, Совкомбанк).

До запуска СБП «Сбер» фактически был монополистом на рынке C2C-переводов, да и сейчас его доля на этом рынке оценивается в 60%. На отказ банка участвовать в СБП Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, в ходе своего выступления в Госдуме еще в январе указала, что одним из способов принудить системно-значимые банки подключить быстрые платежи может стать прямое требование соответствующего закона. В то же время Герман Греф, глава Сбербанка отмечал, что единственное условие подключения банка к СБП – это его экономическая целесообразность.

После одобрения закона верхней палатой парламента и ратификации его президентом, быстрые платежи от НСПК станут доступны и для клиентов Сбера, уже первого ноября.