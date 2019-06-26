ПАСЕ приняла окончательное решение по полномочиям российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой официально подтверждены полномочия российской делегации в полном объёме, передаёт РИА Новости.

В принятом документе ПАСЕ призвала нашу страну выполнить все рекомендации, которые были включены в резолюции 2014 и 2015 года. Кроме того, в резолюции подчёркивается, что «делегация РФ должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств».

Также Ассамблея призвала Москву освободить украинских моряков, которые были задержаны после нарушения границы в ноябре этого года. Также ПАСЕ призвала «немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы».

В документ была внесена всего одна поправка, согласно которой ПАСЕ призывает Москву «сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия проводит операции».

При этом все предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены. Сразу после этого стало известно, что делегация «самостийной» покидает парламентскую ассамблею.