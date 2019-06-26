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Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия делегации РФ

Москва, 26.06.2019
  • Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия делегации РФ

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Тини Кокс – глава одной из политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – оценил проект резолюции по российской делегации. По его мнению, проект содержит много призывов, напоминание о прошлых документах, но он сбалансирован, честен и не содержит никаких ограничений, передаёт РИА Новости.

«Нет там никаких ограничений российской делегации, – подчеркнул он. – Но у нас впереди пленарное заседание, представлены поправки, это демократия».

Напомним, в среду 26 июня обсуждается проект резолюции по опротестованным накануне полномочиям российской делегации. Ранее сообщалось, что в проекте резолюции основными условиями для возвращения российской делегации в ПАСЕ называется возвращение к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи, а также освобождение украинских моряков, арестованных пограничниками РФ в территориальных водах нашей страны.

Кроме того, Россия должна погасить задолженность перед бюджетом СЕ, содействовать к привлечению ответственности виновных в крушении малазийского Boeing, принять эффективные меры по предотвращению ущемления прав ЛГБТИ, а также полностью сотрудничать с ПАСЕ в деле расследования убийства Бориса Немцова.

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