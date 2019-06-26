Путин проведёт очередное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – заявил, что 26 июня глава российского государства Владимир Путин проведёт совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
По словам представителя Кремля оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности запланировано у президента на вторую половину дня, передаёт РИА Новости.
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Совет безопасности Российской Федерации – конституционный совещательный орган при президенте РФ, который осуществляет подготовку решений главы российского государства по вопросам обеспечения защищённости граждан страны и государства в целом от внутренних и внешних угроз.