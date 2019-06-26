Работа ВСК с клиентами удостоена премии

Страховой дом ВСК за урегулирование страховых событий получил премию «Права потребителей и качество обслуживания 2019» в номинации «Урегулирование страховых событий». Традиционно эта награда вручается наиболее клиентоориентированным компаниям, которые сфокусированы в первую очередь на совершенствовании сервиса в интересах потребителей.

В этом году в категории «Страховые компании» (сегмент «Розничные услуги») экспертный совет премии отметил сервис дистанционного урегулирования страховых событий, который ВСК внедрила в мобильном приложении «ВСК страхование» и личном кабинете клиента. Благодаря этому решению процесс урегулирования стал более удобным и оперативным, а необходимость ехать в офис пропала.

Уже сейчас клиент может зарегистрировать страховое событие прямо на месте ДТП с помощью мобильного приложения — система определит его местоположение и сразу направит в ближайший сервисный центр, построив маршрут на карте, и далее будет присылать оповещения о ходе урегулирования на всех этапах. Другой пример — из медицинского страхования: личный кабинет клиента постепенно становится единой медицинской картой, где можно посмотреть историю обращений к врачам и назначений, а благодаря телемедицине — дистанционно общаться с доктором

«Мы стараемся не словом, а делом демонстрировать искренний интерес к своим клиентам и своевременный отклик на потребительские ожидания. Внедряем новые идеи и технологии, а также применяем накопленные знания и опыт для того, чтобы наши клиенты и партнеры всегда чувствовали поддержку надежной компании», — заявил заместитель генерального директора по управлению убытками ВСК Андрей Редько.

В 2019 году победителями номинации «Розничные услуги» также стали бренды «Почта России», сеть АЗС «Газпромнефть», АО «Киви», Yota и другие. Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Торгово-промышленной палатой РФ, Ассоциацией компаний интернет-торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли, Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла, агентствами «БизнесДром», РОМИР и другими. Проект призван содействовать развитию цивилизованного потребительского рынка России.