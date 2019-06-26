Раскрыта тайна гибели группы Дятлова

Она уточнила, что ее коллега следователь Лев Иванов, который вел дело о гибели туристов, сделал вывод, что причина заключается в радиации.

Иванов провел экспертизу на радиацию и были сделаны выводы о нахождении радиологических элементов на одежде погибших. Результаты приводятся в черновике наблюдательного производства.

По словам Мельник, радиация является самой большой загадкой из всей трагедии с группой. Радиационное заражение было настолько сильным, что эксперты вымывали ее с одежды две недели. Если понять причину появления радиации, то можно объяснить разрезы на палатке и травмы, уверена следователь.

Напомним, группа из девяти туристов под руководством Дятлова погибла 1 февраля 1959 года при невыясненных обстоятельствах в горах Северного Урала. С тех пор следствие выдвинуло множество версий, дело о гибели группы до последних лет находилось под грифом «секретно».