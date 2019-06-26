Российская делегация снова может отказаться от работы в ПАСЕ

Леонид Слуцкий – заместитель российской делегации в ПАСЕ – заявил, что если в докладе по полномочиям РФ будут применены даже самые малейшие санкции, то наша делегация покинет Страсбург и вновь откажется от работы в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой делегация России была приглашена участвовать в июньской сессии. При этом резолюция гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Между тем, сохраняется и возможность оспаривания полномочий делегаций.

Этим во вторник воспользовались депутаты из Украины и Грузии, по инициативе которых полномочия нашей делегации были опротестованы как по существенным, так по процедурным основаниям. Согласно правилам процедур ПАСЕ, было принято решение подготовить в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту, а также комитетом по мониторингу доклад по полномочиям российской делегации.

В среду, 26 июня во второй половине дня проект документа будет обсуждён. По правилам ПАСЕ, в таких случаях делегация может принимать участие в работе сессии, но она не может голосовать по своему вопросу.

Как подчеркнул Слуцкий, он с оптимизмом смотрит на перспективы принятия доклада по подтверждению полномочий нашей делегации и без каких-либо ограничений. По его словам, если Россия полноформатно вернётся в ПАСЕ, но наша делегация готова активно включиться в работу Ассамблеи, в том числе «готовить доклады и на парламентском уровне способствовать развязке самых сложных узлов в европейской повестке».

При этом Слуцкий предупредил, что если к российской делегации будут применены даже малейшие санкции, то она сразу же покинет Страсбург и снова откажется от работы в Ассамблее.

«Могу сразу предупредить, что такой сценарий повлечёт самые негативные последствия для нашего дальнейшего сотрудничества с ПАСЕ», – резюмировал замглавы делегации РФ в ПАСЕ.