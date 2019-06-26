Российские стартапы получили от «Россетей» 700 млн рублей

«Россети», крупнейшая инфраструктурная компания страны, закупила в прошлом году у стартапов из «Сколково» продукции на 700 млн рублей. За год было представлено более 100 различных решений, направленных на повышение надежности электрических сетей в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Кроме того, более 40 продуктов стартапов фонда «Сколково», пройдя испытания и опытно-промышленную эксплуатацию на объектах электросетевого комплекса, стали победителями закупочных процедур группы компаний «Россети». Поэтому по итогам 2019 года выручка резидентов «Сколково», полученная от российской инфраструктуры, заметно вырастет.

«Россети» активно разрабатывают и внедряют инновационную продукцию, а также занимаются упрощением закупочных процедур при ее приобретении. Особое внимание в компании уделяется закупкам у представителей малого и среднего бизнеса. Так, по итогам 2018 года общий показатель объема закупок у субъектов МСП составил 209 млрд рублей (около 52%), при этом объем закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, составил 123 млрд рублей (около 30%).

Кроме того, «Россети» продолжают совместную работу с Корпорацией МСП по расширению доступа субъектов МСП к закупкам, увеличению ассортимента товаров и услуг, закупаемых у МСП. Действия «Россетей» по поддержке российского бизнеса отмечено премией «Лидер конкурентных закупок», где компания стала победителем в номинации «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса».