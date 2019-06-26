Кремль умно скупил 1.5 с лишним тысячи тонн золота

Упорство, достойное своего применения

На фоне усиления санкцонного давления со стороны США Россия значительно увеличила объём золота в своих международных резервах, отказавшись соответственно от покупки долларовой ликвидности. Это, пишет Bloomberg, оказалось оправданным шагом и послужило примером другим государствам, которые хотят отказаться от «долларовой привычки».

На протяжении нескольких лет Россия упорно продолжала наращивать свои запасы золота даже при его обесценивании. И с учётом того, что сегодня стоимость этого драгоценного металла достигла максимального значения с 2013 года, тактика Москвы, по-видимому, себя оправдала, пишет Bloomberg. В перспективе доля драгоценного металла в российских международных резервах составит 20%, приблизившись к доле доллара.

Сегодня в мире наблюдается нехватка надёжных активов, что и заставляет регуляторов покупать доллары. Однако, в дальнейшем по пути покупки золота могут пойти и другие страны. В этих условиях «нынешняя и будущая американская администрации должны действовать осторожно, чтобы не дать другим странам аналогичный стимул отказаться от долларовой привычки и последовать примеру Кремля. В то время как российское экономическое управление в целом оставляет желать лучшего, подход страны к созданию международных резервов выглядит всё более и более продуманным», — пишет издание.

Этого долго не замечали

Тренд на увеличение золота в золотовалютных резервах (ЗВР) РФ начался еще в 2007 году, напоминает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. Тогда золото в ЗВР оценивалось в 8 млрд долларов, или около 450 тонн, а в первом полугодии 2019 года оно впервые превысило 90 млрд долларов и 2,1 тыс. тонн. Доля золота в ЗВР выросла при этом с 2% в 2007 году до 18% в 2019 году. Ухудшение отношений с США только укрепило данный тренд, а также тенденцию к снижению в ЗВР доли доллара США.

Тенденция к увеличению золота в ЗРВ наблюдается и в других развивающихся странах, продолжает эксперт. Это связано, в первую очередь, с низкой долей золота в их ЗВР. Если в развитых странах, таких как США, Германия, Франция доля золота превышает 60% ЗВР, то в Индии она составляет лишь около 6%, а в Китае – и вовсе меньше 2,5%. Политические причины могут быть одной из причин увеличения запасов золота для других стран, например для Турции, у которой доля золота в ЗВР порядка 12%.

Еще одной причиной недавнего увеличения спроса на золото может служить монетарная политика ФРС США, добавляет Денис Иконников. Американский регулятор заявил, что может начать смягчение денежно-кредитной политики. Это приведет к снижению доходности по казначейским облигациям и росту спроса на золото, как альтернативный защитный актив. Помимо этого, растут риски замедления мировой экономики, в связи с чем инвесторы будут искать «тихие гавани» и защитные активы.

К переделу мира готовы

На данный момент мировая экономика находится в очень напряженном состоянии, - торговые войны, экономические противостояния, переделы порядка мироустройства истончили запас устойчивости возможным угрозам, и это продолжается уже много лет, указывает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. Предвосхищая возможные потрясения, Россия переводила активы в защитные формы.

По словам эксперта, оправдается это или нет – вопрос уже второй, а вот готова ли страна к наступлению кризиса – да, готова, считает он. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от трех факторов: результатов саммита G20 в Осаке и шагов в сторону решения торговых разногласий, заседания ОПЕК+ и регулирования цен на нефть и нефтепродукты, и от решение США по ключевой ставке и возможной «гонки девальваций». В случае совпадения негативных последствий всех событий, мировую экономику не ждет ничего хорошего.