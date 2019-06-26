Саакашвили снова допущен к выборам

Апелляционный административный суд города Киева отменил решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов от партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» на выборах в Верховную Раду. Суд постановил, что ЦИК Украины не имела законных оснований для отказа в регистрации кандидатов в народные депутаты.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук уже заявила, что изучила решение суда и нашла его не соответствующим закону «О политических партиях». Она пообещала подать кассационную жалобу.

Напомним, 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатов от партии «Движение новых сил», как идущих по партийным спискам, так и по мажоритарным округам. Причиной отказа послужило то, что съезд партии «Движение новых сил» прошел с нарушение устава партии. Кроме того ЦИК не пообещала передать в полицию протоколы совета партии и съезда «Движение новых сил», усматривая в них доказательство какого-то преступления.