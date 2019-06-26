США выдвинули Турции ультиматум

Марк Эспер – исполняющий обязанности главы Пентагона – фактически выдвинул Турции ультиматум. По его словам, если Анкара всё-таки купит у Москвы российские ЗРК C-400, то она не получит американские военные самолеты F-35.

Об этом рассказал журналистам представитель военного ведомства США Джонатан Хоффман. При этом он отметил, что свою позицию Эспер сообщил лично главе Минобороны Турции Хулуси Акарому.

«У них состоялась откровенная дискуссия. В ходе личной встречи Эспер еще раз подчеркнул, что покупка Турцией ракетных систем С-400 несовместима с программой F-35 и что Турции 100% не будет позволено получить и то, и другое. Так что им надо выбирать», – цитирует Хоффмана РИА Новости.

Ранее сообщалось, что несмотря на все угрозы и шантаж со стороны Вашингтона, Анкара не собирается отказываться от покупки ЗРК С-400. Первые российские комплексы будут поставлены Турции уже в июле этого года.