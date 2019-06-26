Названы страны, которые проголосовали за Россию в ПАСЕ

Стали известны страны, которые проголосовали за участие делегации из России в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в июне. Об этом сообщает телеканал RT.

Так единогласно поддержали возвращение России в ПАСЕ в общей сложности 12 стран, а именно Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.

Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия проголосовали за этот шаг большинством голосов.

Против участия РФ на сессии ПАСЕ в июне ожидаемо выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. Эти делегации голосовали за недопуск России для участия в июньской сессии единогласно. Большинство голосов Польши, Швеции, Британии были против российского участия. А вот Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не определились.

Ранее ПАСЕ вынесла для обсуждения вопрос о полномочиях российской делегации. Как сообщают политологи, итоги данной дискуссии станут показательными на предмет дальнейшего диалога Москвы с ПАСЕ.