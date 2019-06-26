Учёные рассказали об удивительных диетических свойствах кофе

Учёные одного из британских вузов выяснили, что кофе обладает удивительными диетическими свойствами, поэтому его употребление полезно для борьбы с лишним весом.

В ходе проведённого эксперимента исследователи выяснили, что кофеин стимулирует выработку бурой жировой ткани – так называемого бурого жира, который генерирует тепло за счёт сжигания калорий, а также важнейшую роль в процессе терморегуляции организма, передаёт портал Medical Xpress.

При опытах на грызунах учёным удалось определить оптимальную дозу кофе, после чего они провели опыты уже с людьми-добровольцами, используя технологию для визуализации зон выработки тепла в организме.

Из более ранних исследований уже было известно, что буровая жировая ткань в основном концентрируется в районе шеи. Сейчас же опытным путём установлено, что после употребления кофе эта область тела нагревается, что приводит к сжиганию калорий и соответственно потере лишних килограммов.

Ранее сообщалось, что по мнению медиков, 1-2 чашки кофе ежедневно здоровью не навредят. Более того, они помогут снять усталость, повысят физическую выносливость и скорость реакции. А вот чрезмерное его употребление чревато возникновением раздражительности и нервозности.