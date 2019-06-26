Украинский суд вернул старые названия киевским проспектам.
Москва, 26.06.2019
Окружной административный суд Киева вернул прежнее имя киевскому Московскому проспекту, относительно недавно переименованному в проспект Степана Бандеры и проспекту генерала Ватутина, который был переименован в проспект Шухевича.
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше