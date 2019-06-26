В аэропортах могут разрешить курить

Как сообщили в МВД РФ, в аэропорты могут вернуться курительные комнаты. Транспортная комиссия также не видит препятствий для этого, сообщает начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин. Ранее, в конце декабря 2018 года в аэропорту Шереметьево были установлены уличные курительные павильоны.

Как сообщил Калинкин, есть понимание, что «аэропорты очень большие и гражданам нужно выходить на длинные расстояния, это не всегда удобно». Также представитель МВД добавил, что с начала 2019 года было возбуждено более 20 тысяч административных дел по курению в неположенных местах.

Напомним, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал уточнить законопроект о возможности курить в аэропортах в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Авторы доработали документ с учетом пожеланий, после чего комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.