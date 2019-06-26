В Кремле рассказали, сколько продлится встреча Путина и Трампа

Юрий Ушаков – помощник российского лидера – рассказал журналистам, сколько продлится встреча президент РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая состоится 28 июня в японской Осаке в ходе саммита G20. По его словам, на беседу двух лидеров отведено около часа, передаёт ТАСС.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на Ушакова уточняет, что ориентировочно встреча начнется в 14:00 по местному времени (в 08:00 мск). Кроме того, уже известно, что Путин и Трамп будут беседовать в присутствии делегаций.

«От каждой страны будет по 4-5 представителей, – рассказал Ушаков. – Среди возможных тем переговоров: стратегическая стабильность, региональные конфликты, в том числе на Украине, в Венесуэле, Сирии и Афганистане».

Также, помощник президента РФ сообщил, что главы РФ и США обсудят иранскую проблему и ситуацию на корейском полуострове.

«Возможно, будут затронуты и другие темы. Очень многое будет зависеть от того, как президенты построят свою беседу и в каком ключе она будет идти», – резюмировал Ушаков.