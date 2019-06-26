В ПАСЕ выдвинули условия для возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы готова вернуть России все полномочия на определенных условиях, говорится в докладе о полномочиях новой российской делегации комитета ПАСЕ по мониторингу. В ходе обсуждения сначала обсуждался сам доклад, а после этого были заслушаны поправки к нему. Документ будет принят большинством голосов.

В проекте резолюции комитет по мониторингу выражает сожаление из-за отсутствия сотрудничества с РФ, а также выражает озабоченность по поводу ряда обостряющихся негативных тенденций в отношении демократии, верховенства закона и прав человека, пишет РИА новости.

Главными условиями для возвращения российской делегации в ПАСЕ называется возвращение к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи, а также освобождение украинских моряков, арестованных российскими пограничниками в территориальных водах России.

Также комитет требует погасить задолженность перед бюджетом Совета Европы, а также содействовать к привлечению ответственности виновных в крушении MH17 Malaysia Airlines.

Также ПАСЕ требует принять «эффективные меры по предотвращению прав ЛГБТИ, в частности в Чеченской Республике и полностью сотрудничать с ПАСЕ в деле расследования убийства Бориса Немцова.