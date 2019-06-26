В России испытали уникальный сканер для спутников

В Холдинге РТИ, входящем в АФК «Система» проведены летные испытания аппарата для обнаружения низколетящих целей, таких как беспилотники.

Как рассказали в пресс-службе радиотехнического института им академика А.Л. Минца, в прошлом году уже были проведены успешные испытания «бортовых радиолокационных комплексов по дистанционному зондированию Земли».

В холдинге подчеркнули, что комплекс соединяет в себе последние самые современные методы обнаружения движущихся объектов, а также алгоритмы сверхразрешения при сканировании местности.

По заявлению генерального директора РТИ Максима Кузюка, данные технические возможности новые рынки услуг по дистанционному зондированию Земли. Данные комплексы превосходят своих оптических предшественников по возможности использовать из при любой погоде, в любое время суток, а также по объему снимаемых площадей.