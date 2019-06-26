В России рассматривают возможность снижения возраста совершеннолетия

Как заявил глава Росмолодежи Александр Бугаев, в России в скором времени может снизиться возраст совершеннолетия. По его мнению, сегодня «меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше».

Однако для окончательного принятия решения по снижению возраста совершеннолетия необходимо четко «просчитать все последствия». Не согласна с чиновником адвокат и телеведущая Виктория Данильченко, которая считает данную инициативу неактуальной. Также эксперт не видит предпосылок для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Данильченко уверена, что снижение возраста совершеннолетия влечет за собой снижения возраста наступления уголовной ответственности. А подростковая преступность бич современного мира, рассказа адвокат.

Ранее сообщалось, Минздрав предлагает поднять возраст совершеннолетия до 21 года.