В Саратове предотвращён теракт

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который планировали совершить в людном месте города Саратов члены террористической организации «Исламское государство» *.

Согласно информации, которую распространил Центр общественных связей службы безопасности, гражданин России, личность которого пока не называется, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб. При этом он организовал у себя в гаражном комплексе лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. Кроме того, в ходе следственных действий силовики обнаружили там огнестрельное оружие и боеприпасы, передаёт РИА Новости.

Уже установлено, что ранее мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию. При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был уничтожен. Сотрудники ФСБ, а также гражданское население не пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

* «Исламское государство» (ИГ) решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которой на территории нашей страны запрещена.