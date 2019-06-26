В СПЧ прокомментировали идею снижения в России возраста совершеннолетия

Ирина Киркора – член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) – прокомментировал идею снижения в России возраста совершеннолетия. По её мнению, сейчас в этом нет никакой необходимости, так как законодательством уже предусмотрены возможности для самореализации социально активной молодежи, передаёт РИА Новости.

«Дело в том, что что для тех, кто у нас вступает в брак или, например, занимается предпринимательской деятельностью, уже существует такое понятие, как эмансипация», – пояснила правозащитник, добавив, что в нашей стране в гражданском праве молодой человек, занимающийся активной деятельностью, может в некоторых процедурах до наступления совершеннолетия получить полную дееспособность.

Ранее сообщалось, глава Росмолодежи Александр Бугаев предположил, что уже в ближайшее врем в России может снизиться возраст совершеннолетия. По его мнению, в нашей время дети взрослеют раньше из-за серьёзных изменений в способах коммуникации.