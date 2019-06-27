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Акционеры «Россетей» получат 5 млрд рублей дивидендов

Москва, 27.06.2019

Акционеры компании «Россети» одобрили предложения о выплате более 5 млрд рублей дивидендов за первый квартал 2019 года, это в два раза больше, чем в прошлом году, и сопоставимо с дивидендами, выплаченными акционерам за всю историю существования компании.

Председателем собрания был министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. «Компания работает эффективно, развивается, является инвестиционно привлекательной. За последние полгода капитализация "Россетей” выросла на 90 процентов. Важно и то, что холдинг много внимания уделяет внедрению современных технологий. Помимо этого, разрабатываемые правительством РФ совместно с “Россетями” изменения в нормативно-правовую базу электросетевого комплекса будут способствовать росту показателей», — подчеркнул глава Минэнерго.

На собрании был рассмотрен отчет о результатах деятельности «Россетей» в 2018 году. Генеральный директор холдинга Павел Ливинский рассказал о главных достижениях компании за прошлый год. «Рост производственных показателей позволил группе компаний “Россети” продемонстрировать по итогам 2018 года положительный финансово-экономический результат. Обеспечен рост финансовых показателей, а также снижен уровень долговой нагрузки. Важной задачей для менеджмента является рост дивидендных выплат акционерам. Наши финансовые показатели позволяют это сделать», — отметил Павел Ливинский.

Он также сообщил о планах: «В настоящее время компания дорабатывает новую стратегию развития. Кроме того, холдинг готовит изменения в положение о дивидендной политике, а также  опционную программу, направленную, прежде всего, на рост совокупной акционерной доходности. Все перечисленные документы уже до конца августа текущего года будут внесены на рассмотрение в Правительство Российской Федерации», — сказал гендиректор «Россетей».

В остальном собрание прошло по стандартной для годового собрания  повестке: акционеры утвердили годовой отчет, бухгалтерскую  отчетность за 2018 год, избрали новый состав совета директоров, ревизионную комиссию и аудитора общества. Рассмотрены в новой редакции устав и ряд внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля.

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