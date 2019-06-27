Большой исход из Лондона

Во что превратили город

Неутешительными для жителей Лондона оказались результаты исследования внутренней миграции в королевстве, выполненного специалистами Управления Национальной статистики (УНС) Великобритании. 2018 год оказался рекордным по внутренней миграции в столице. Из Лондона в прошлом году уехали треть миллиона (340 тыс.) человек. Это малоприятный рекорд за все семь лет, что УНС проводит подобные исследования. При этом, правда, его авторы не учитывали приток приезжих из-за границы.

С июня 2017 по июнь 2018 годов британскую столицу покинули 340498 лондонцев. За тот же период времени в Лондон приехали 237270 человек из разных уголков королевства. Это значит, что население города сократилось на 103228 человек. Следует еще раз напомнить, что речь идет о миграции внутри королевства.

В 2017 году уехали 336000 столичных жителей. Статистика по последним двум годам существенно превышает цифры начального периода наблюдений. Так, в 2012 году из Лондона уехали четверть миллиона человек - 255140.

Самым популярным местом переезда лондонцев является юго-восток Англии. Список причин, заставляющих столичных жителей бежать из родного города, велик. Это и желание дышать более чистым воздухом, и желание жить в менее дорогих домах и квартирах, и — отдавать детей учиться в школы, которые лучше столичных. А на одном из первых мест, по словам начальника отдела образа жизни Института экономических дел (IEA) Кристофера Сноудона, стоит высокая преступность.

На ножах с законом

«Люди, конечно, хотят иметь более высокий уровень жизни, — рассказал Кристофер Сноуден в интервью The Times. — Но они также хотят иметь доступ к хорошим школам, жить в сельской местности и держаться подальше от преступников, вооруженных ножами».

По данным Библиотеки палаты общин Британского парламента, в 2017-18 годах в Лондоне было совершено 168 преступлений с применением ножей на 100 тыс. населения. Это самый высокий уровень преступности с применением холодного оружия в Англии и Уэльсе. В апреле УНС сообщило британцам еще одну неприятную новость: преступления с применением ножей сейчас на рекордно высоком уровне за все время ведения статистики. Лондон по этому показателю с большим отрывом стоит на первом месте во всем королевстве.

Так, за шесть дней в первой половине июня от ножевых ранений скончались пять лондонцев. При этом за сутки, т.е. за 24 часа, от ножевых ранений погибли трое человек. Эта мрачная статистика произвела столь сильное впечатление на Дональда Трампа, что он счел своим долгом вмешаться в споры британцев, скажем так, со свойственным ему тактом. Американский президент обвинил во всех грехах лондонского градоначальника Садика Хана, с которым поссорился во время своего недавнего визита в британскую столицу, и назвал его «бедствием».

И ослу не поздоровилось

«Увлеченность» лондонских бандитов ножами дошла до нападений на… животных. Совсем недавно истекающего кровью от трех ножевых ранений осла, катавшего детей два десятилетия в Блэкхите, стражи порядка нашли в загоне на юго-востоке столицы. К счастью, 28-летнее животное вовремя доставили к ветеринару, и оно уже идет на поправку. Считается, что бедолага мог стать жертвой обряда посвящения в члены банды.

Негативный эффект от сокращения численности населения Лондона несколько скрашивает положительная динамика по внешней миграции – числу иностранцев, приехавших первый раз в британскую столицу из-за границы, и числа рождений. Все четыре района с наиболее быстро растущей численностью населения – Тауэр Хамлетс, Кэмден, Вестминстер и Сити находятся в центральной части Лондона.

Сейчас население Лондона составляет 9,1 млн человек. По прогнозам демографов, оно достигнет отметки 10 млн к 2029 году. Рост объясняется высокой внешней миграцией: в последнее время ежегодно в столицу приезжает в среднем около 172 тыс. иностранцев. Хотя, в то время как количественно это картину улучшает, то качественно — не усиливает ли те самые тенденции, которые и гонят лондонцев прочь?

Что касается населения всего Соединенного Королевства, то оно, согласно исследованию Управления Национальной статистики Великобритании выросло в 2018 году до 66,4 млн человек.