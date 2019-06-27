Девелоперский бизнес и инвестиции в новые проекты

Герой этого выпуска - Игорь Капустин, основатель девелоперской компании <Земли мск>.
О компании <Земли мск>
Оборот:130 млн рублей вгод.
Начальный капитал:800 тыс.рублей.
Штат:30 человек.
Маржинальность:30%.
Год основания:2009
Структура бизнеса: покупка земельного массива, раздел его на мелкие участки (межевание), строительные работы (дороги, ограждения поселков, въездные группы), создание управляющей компании.
Предложение о сотрудничестве от Игоря Капустина
Игорь готов поддерживать молодых инициативных предпринимателей, привлекать в их бизнес-проекты свои средства и оказывать помощь в привлечении инвестиций.
Кроме того, его компания готова предоставить свои земельные участки под строительство домов, которые они помогут реализовывать на партнерских условиях.
Собственникам крупных земельных объектов Игорь готов помочь запускать и реализовывать бизнес-проекты на их земельных ресурсах.
Еще одно направление сотрудничества с Игорем -поддержка различных инициатив торговли на его земельных участках: это могут быть как магазины, так и фудтраки и автолавки.