Девелоперский бизнес и инвестиции в новые проекты

Герой этого выпуска - Игорь Капустин, основатель девелоперской компании <Земли мск>.

О компании <Земли мск>

Оборот:130 млн рублей вгод.

Начальный капитал:800 тыс.рублей.

Штат:30 человек.

Маржинальность:30%.

Год основания:2009

Структура бизнеса: покупка земельного массива, раздел его на мелкие участки (межевание), строительные работы (дороги, ограждения поселков, въездные группы), создание управляющей компании.

Предложение о сотрудничестве от Игоря Капустина

Игорь готов поддерживать молодых инициативных предпринимателей, привлекать в их бизнес-проекты свои средства и оказывать помощь в привлечении инвестиций.

Кроме того, его компания готова предоставить свои земельные участки под строительство домов, которые они помогут реализовывать на партнерских условиях.

Собственникам крупных земельных объектов Игорь готов помочь запускать и реализовывать бизнес-проекты на их земельных ресурсах.

Еще одно направление сотрудничества с Игорем -поддержка различных инициатив торговли на его земельных участках: это могут быть как магазины, так и фудтраки и автолавки.



