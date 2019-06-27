Диетолог рассказал, чем полезно сало

Не все жирные продукты одинаково вредны для организма, некоторые из них насыщают организм полезными веществами, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Такие жиры содержатся в подсолнечном и оливковом маслах, содержащие в своем составе жирные кислоты, в том числе витамин Е.

Однако при жарке эти масла теряют всю пользу и становятся настоящим ядом. Также не рекомендует врач употреблять и пальмовое масло.

Чрезвычайно полезным продуктом диетолог назвала сало. Этот продукт богат витаминами группы В, способствует снижению воспалительных процессов, укрепляет иммунитет и особенно большую пользу приносит в зимний период за счет своих питательных свойств. Однако следует дозировано употреблять этот продукт, считает Соломатина.

А вот молочные жиры полезны в небольших порциях, поскольку содержат холестерин, при этом условии немного сливок или ложка сметаны помогают контролировать гормональный уровень, рассказала врач.

В целом жиры являются ценным строительным материалом, поэтому исключать их из рациона не следует, резюмировала врач.