Эксперты рассказали о DDoS-атаках в ходе прямой линии с Владимиром Путиным

В ходе прямой линии президента России Владимира Путина российскими специалистами было отражено пять DDoS-атак, передает агентство «РИА Новости». Об этом рассказал замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

По его словам, в текущем году на различного рода электронные ресурсы, которые участвовали в освещении прямой линии президента РФ, было проведено пять согласованных DDoS-атак.

Руководитель уточняет, что одна из атак была направлена на ресурсы ВГТРК, а еще четыре попытались вывести из строя четыре канала общения российского президента с гражданами страны. По словам Мурашова, эти атаки были вовремя отражены и не повлияли на качество проведения мероприятия.

Ранее, сообщалось, что в России с начала года было предотвращено более семи тысяч кибератак на различные объекты оборонной, атомной, ракетостроительной и энергетической сфер промышленности. Центры управления этих атак были расположены на территории США и стран Евросоюза.