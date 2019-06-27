Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон

По прогнозу Гисметео, в ближайшие три дня на большей части территории нашей страны будет сохраняться неспокойный климатический фон. Почти везде под влиянием мощного циклонического фронта, который накроет Русскую равнину, будет пасмурно и дождливо.

Погода в городах Золото кольца России

Специалисты Гисметео прогнозируют в период с 28 по 30 июня в городах Золотого кольца России резкое похолодание. Например, в Переславль-Залесском и Сергиевом Посаде в пятницу, 28 июня термометры покажут всего плюс 14, в субботу, 29 июня – плюс 12, в воскресенье, 30 июня – плюс 17. В пятницу и субботу – дожди, местами сильные, возможны грозы и усиление ветра.

В Костроме, Ярославле и Ростове Великом с 28 по 30 июня – дожди, грозы. Средняя температура воздуха составит плюс 16-18. Во Владимире, Суздале и Иваново, – пасмурно, ливни температура воздуха в пятницу и субботу – плюс 14-16, в воскресенье – 18-20 выше нуля.

Прогноз погоды до конца месяца в Крыму

По прогнозу Гисметео, на большей части Крыма с пятницы по воскресенье будет облачно. После жаркой, очень комфортной погоды, которая сохранялась на полуострове все последние дни, уже 28 июня температура понизится. Почти повсеместно пройдут ливневые дожди, местами град, ветер усилится до 25 метров в секунду. Так, в Симферополе и Севастополе завтра плюс 23-25, дождь. В ночь на субботу из-за вторжения на территорию полуострова циклона из Скандинавии столбики термометров опустятся всего до 9 градусов выше нуля. К полудню субботы воздух прогреется до плюс 18-21. Такая же температура сохранится и в воскресенье.

Аналогичная погода прогнозируется в Феодосии и Керчи. Здесь с пятницы по воскресенье будет 22-25, дожди, на море ожидается сильное волнение. Пасмурно и дождливо в Бахчисарае, Алуште, Джанкое и Ялте. Здесь средняя температура в ближайшие три дня составит плюс 22-24. Немногим тепле будет в Евпатории. Так, в пятницу, 28 июня несмотря на осадки, ожидается плюс 26-27, в субботу, 29 июня и в воскресенье 30 июня при переменной облачности – плюс 25-26.

Гисметео, прогноз погоды в Краснодарском крае и Ставрополье

Испортится погода и в Краснодарском крае. Сегодня здесь ещё был летний зной, а на солнце термометры показывали выше плюс 38-40. В пятницу также будет очень жарко. В Краснодаре к полудню в тени будет плюс 31-32, к вечеру ожидается снижение температуры до плюс 24-26 выше нуля, в ночь на субботу всё тот же скандинавский циклон принесёт в регион холодные воздушные массы и дожди. Температура понизится до плюс 16-18. В субботу и воскресенье – пасмурно и прохладно – всего плюс 23, осадки.

В Сочи похолодание наступит уже в пятницу. В этот день температурные показатели снизятся до плюс 25-27, в субботу – до плюс 22-24, в воскресенье – до плюс 20-22. Возможны осадки, местами грозы.

Неприятные сюрпризы обещают синоптики и жителям Ставрополья. В частности, в Кисловодске в пятницу ещё плюс 25-27 и солнечно, в субботу – уже плюс 19 и ливневые дожди, а в воскресенье - 11-13, сильный ветер, ливень, грозы. Похожая погода в Пятигорске и Минводах. Здесь в пятницу – плюс 27-29, в субботу - плюс 18-20, в воскресенье – плюс 14-16. Все три дня ожидаются дожди, возможны грозы, град.

Гисметео. Прогноз погоды на 3 дня в Петербурге и Москве

По прогнозу погоды Гисметео, оставшиеся дни первого летнего месяца в Северной столице России будут прохладными и дождливыми. Сегодня вечером в Санкт-Петербург ворвётся мощный циклонический фронт с холодными воздушными массами. Поэтому в ночь на пятницу ожидается продолжительный дождь. Днём, 28 июня также осадки, усилится ветер, порывы которого могут превышать 19-21 метров в секунду. Воздух не прогреется выше плюс 18. В субботу и воскресенье пасмурно, сильных осадков не будет, температура воздуха составит плюс 19-20.

В Москве резкое снижение температурное фона произойдёт в субботу. По прогнозу Гисметео, днём будет всего плюс 12-14. В пятницу, 28 июня ожидается плюс 17-19, возможен сильный дождь, местами гроза. В последний день июня будет плюс 20-21, кратковременные осадки.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что пятницу в столичном регионе атмосферное давление может сильно понизиться, побив рекорд это дня, который держится с 1956 года. Ожидается, что завтра давление составит всего 730 мм ртутного столба.

В связи с этим, медики обращаются к метеозависимым и пожилым людям, а также гражданам страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями выполнять рекомендации своих врачей, а также строго соблюдать режим труда и отдыха.