Госдума приняла закон об изменении бюджета России на 2019 год

Депутаты нижней палаты российского парламента на своём пленарном заседании приняли закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год. Согласно этому документу, профицит бюджета сокращается до 1,7% с 1,8% к ВВП, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в законе прописано, что доходы российского бюджета увеличиваются на 205,6 млрд руб., расходы – на 256,5 млрд руб. При этом по отношению к ВВП доходы снижаются до 18,5%, расходы - до 16,8%. Таким образом, профицит бюджета сокращается на 50,9 млрд руб. и составит 1 трлн 881,2 млрд руб.

По словам Вячеслава Володина – спикера Госдумы РФ – изменения в бюджет носят адресный характер. В частности, дополнительно выделено более 7,5 млрд руб. на закупку лекарств, вакцин, нового медицинского оборудования для реабилитации инвалидов, а также на другие цели в сфере здравоохранения.

Кроме того, 5 млрд руб. направят на выполнение решения президента РФ Владимира Путина о компенсации ипотечных кредитов семьям. Ещё почти 130 млрд руб. будет направлено в регионы для решения актуальных проблем. Помимо этого, законом перераспеделяются средства на завершение строительства многоквартирных домов для защиты дольщиков, а также на обеспечение жильём ветеранов ВОВ.