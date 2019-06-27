Импорт устал от доллара

Неужели это импортозамещение?

По оценкам высшей школы экономики (ВШЭ), в мае 2019 года объем импорта в РФ упал до 20 млрд долларов, или на 3,3% по сравнению с апрелем текущего года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленный институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ. При этом, ожидают эксперты, на фоне низкого потребительского спроса показатель продолжит снижение.

К примеру, «падение импорта механического оборудования и автомобилей значительно превысило их рост в предыдущем месяце и может стать отправной точкой формирования понижательной тенденции», — говорится в исследовании. «В лучшем случае можно говорить о стагнации рынка. Даже госпрограммы льготного автокредитования, которые были возобновлены в марте, не смогли переломить эту тенденцию. В целом импорт машиностроительной продукции с 2008 года показывает наихудшую динамику», - говорится в бюллетене, подготовленном ВШЭ.

Эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы не ожидается улучшения внутреннего спроса и роста физических объемов импорта. «Кроме того, может усилиться давление на рубль. В конце апреля началось снижение нефтяных цен. Сохраняется высокая интенсивность оттока капитала – более 35 млрд долларов за пять месяцев текущего года, что почти в два раза превышает прошлогодний уровень. Все эти факторы могут способствовать формированию понижательной тенденции импорта в ближайшие месяцы», – пишут эксперты.

Как считае6т ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов, сокращение импорта в РФ связано, прежде всего, с двумя определенными тенденциями. Первая тенденция, очевидно, негативная: снижение реальных располагаемых доходов населения и как следствие, падение потребительского спроса. Причем бурный рост потребительского кредитования в 2018 и 2019 годах (23% по итогам прошлого года) радикально не улучшил ситуацию с потребительской активностью, она продолжает оставаться слабой.

Вторая тенденция: импортозамещение, которое активно развивается в нашей стране, продолжает аналитик.

Что касается динамики рубля и влияния этого фактора на объемы импорта в Россию, то ситуация здесь неоднозначна, полагает он. Прямой корреляции между укреплением или ослаблением рубля и импортом в РФ в последнее время не наблюдается. Да, бесспорно, масштабные изменения курса, как это было в 2014-2015 годах, когда курс доллара к рублю удвоился, прямо влияли на импортопотребление в России.

Однако сейчас картина другая, констатирует аналитик. Например, за последние три месяца курс рубля укрепился на 5-6% к американской валюте и к евро, а импорт снижался на 1.1% месяц к месяцу в апреле и на 3% м/м в мае. А в первом полугодии сокращение импорта из стран дальнего зарубежья, по данным ФТС, составило 2.2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Даже если предположить, что сезонно, во втором полугодии 2019 года, рубль потеряет обратно 5-6%, вряд ли это сильно повлияет на динамику импорта.

Летом и рубль тает

Нужно учитывать тенденции и с другой стороны, добавляет Олег Богданов. Основную долю в импорте в РФ занимают машины и оборудование, более 30%. Если посмотреть на динамику индекса PPI в европейских странах, то везде наблюдается дефляция, что естественно снижает стоимость импорта в РФ.

Пока курс рубля к доллару находится на самой высокой отметке с августа прошлого года, поэтому скорее можно говорить о том, что через 1-2 месяца импорт может сократиться, но в данный момент он как раз выгоден, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его мнению, вырастет поток заказов в зарубежных интернет-магазинах, импорт автозапчастей и бытовой техники, тем более, что тренд совпадает с сезоном отпусков и сменой погоды. Потребители будут проводить время в «магазинах на диване», листая каталоги и придумывая, как им обставить комнату или дом.

С другой стороны, продолжает эксперт, потребители действительно не так активны, как хотелось бы маркетологам, сказывается снижение реальных заработных плат в течение последних 5 лет и не лучшая ситуация на рынке труда. Поэтому спрос, скорее всего, будет расти в сегменте недорогих товаров и услуг, в продовольственном сегменте, но никак не в крупных покупках вроде автомобилей или квартир.

Вообще, временным укреплением рубля не стоит очаровываться – любой уровень ниже 63 может быть стимулом к пополнению личных валютных сбережений, указывает Дмитрий Жарский. Он уверен, что всем нужно помнить про 1998, 2008, 2014 годы и в целом про то, что рубль склонен к резким девальвациям. Ведь тот факт, что доллар стал дешевле 63 рублей, интересует не только нас с вами, говорит эксперт, но и крупных маркетмейкеров в лице нефтяных компаний-экспортеров, которым валюта необходима и которые закупают ее большими объемами, способными изменить тренд на валютном рынке.

Кроме того, добавляет аналитик, существуют маркетмейкеры в лице регуляторов, которые совершают интервенции на валютном рынке с целью пополнить валютные резервные фонды. Поэтому для лета укрепляющийся рубль — это аномалия, чудо, которое нельзя упускать. В августе прошлого года доллар за считанные дни взлетел с 63,5 рублей до 68.5 рублей, а история иногда повторяется.