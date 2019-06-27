Как добавить цифровых сотрудников в команду? Обсудили на конференции DX.media

27 июня 2019 – В Москве прошла II кросс-отраслевая конференция «ИИ в бизнесе: вся правда о цифровых сотрудниках», организованная информационно-аналитическим проектом о цифровой трансформации DX.media при поддержке ABBYY. Представители промышленных, энергетических компаний, а также телекома и ритейла рассказали о первых результатах проектов с применением ИИ, роботов и чат-ботов во множестве бизнес-процессов: от закупок, казначейства и бухгалтерской деятельности до ответов на вопросы абонентов и интеллектуального поиска документов при разработке ракетных двигателей.

Конференцию открыл Дмитрий Шушкин, генеральный директор ABBYY Россия. Он рассказал о предварительных результатах совместного исследования IDC и ABBYY «Рынок искусственного интеллекта 2019». По предварительным данным, объем российского рынка ИИ и приложений с применением этих технологий можно оценить в $139 млн. Эта цифра включает затраты компаний на оборудование, программное обеспечение и услуги. «Большинство руководителей бизнеса в России и мире понимают, что в ближайшие несколько лет ИИ станет неотъемлемой частью любой крупной ИТ-системы, будь то управление взаимоотношениями с клиентами, бизнес-анализ, корпоративные базы данных или любые другие решения – все они станут интеллектуальными. Вскоре невозможно будет воспринимать ИТ-рынок в отрыве от технологий ИИ», - прокомментировал Дмитрий Шушкин.

Эксперты из ТВЭЛ, НЛМК, НПО «Энергомаш», МТС и X5 Retail Group рассказали об особенностях применения интеллектуальных технологий в своем бизнесе. Так, Денис Калашников, руководитель направления бизнес-приложений ТВЭЛ, озвучил результаты пилотного проекта по автоматизации казначейских операций в топливном дивизионе Росатома. «Мы создали интеллектуальную систему с применением технологий ABBYY, которая автоматически распознаёт и извлекает данные из бумажных оригиналов договоров и первичных бухгалтерских документов, на основе которых в учётной системе будут создаваться документы резервирования и ассигнования средств, что позволит без избыточных ручных проверок своевременно исполнять платежные обязательства. В результате компания ТВЭЛ планирует сократить трудозатраты на проверку платежных документов до 67%. Мы планируем применять это решение и в других задачах бизнеса», - отметил он. Эксперт ТВЭЛ также рассказал о применении искусственного интеллекта и программных роботов в процессе закупок. По оценке компании, технология позволит сократить трудозатраты на поиск ценовых источников и формирование начальной максимальной цены закупки в 16 раз.

Эксперты X5 Retail Group и Группа НЛМК рассказали, как компании используют в бизнесе программных роботов. Андрей Николайчик, руководитель проекта X5 Retail Group, отметил, что компания одной из первых в российском ритейле начала применять RPA в финансах и HR. Роботы сверяют документы с контрагентами, отправляют их в учетные системы и ответственным менеджерам, а также заводят банковские счета на новых сотрудников. По его словам, эффективность этих процессов повысилась на 35%. Дмитрий Швырев, начальник управления роботизации и аналитики Центра корпоративных решений (ЦКР), поделился опытом использования программных роботов (RPA), применяемых при обслуживании крупной металлургической компании. По его оценке, первоначальные инвестиции в RPA в Группе НЛМК должны окупаться за 1-2 года. Для успешного проекта важно наладить сотрудничество между бизнес-заказчиком, который хорошо понимает особенности процесса, и ИТ-департаментом, который должен предоставить необходимую инфраструктуру и обеспечить безопасную передачу данных.

Корпоративный интеллектуальный поиск – одно из перспективных направлений развития ИИ. Об этом рассказала Мария Чикурова, начальник управления информационных технологий из АО «НПО Энергомаш». Компания за 90 лет успешной деятельности накопила сотни тысяч документов разного назначения: от конструкторско-технологических, исследовательских работ, до документов, организующих хозяйственную деятельность компании. Весь этот объем знаний размещен в различных системах и источниках, часть до сих пор хранится в бумаге. Перед компанией стоит две задачи: максимально оцифровать бумагу и с помощью технологий ABBYY создать систему поиска, в которой сотрудники смогут в едином интерфейсе искать документы во всех корпоративных системах по смыслу и содержанию документа, а не по ключевым словам. Запуск решения в промышленную эксплуатацию запланирован на середину 2020 года.

В клиентской поддержке компаний популярными становятся чат-боты. Так, по словам Андрея Безымянникова, старшего менеджера продукта группы искусственного интеллекта МТС, чат-бот на основе собственных разработок компании уже успешно отвечает на 8 из 10 обращений в поддержку и решает вопросы клиентов в 4 раза быстрее, чем оператор колл-центра. В планах компании – научить бота участвовать и в процессе продаж, предлагать абонентам персонализированные продукты и услуги.

Эксперты также приняли участие в дискуссии о роли искусственного интеллекта в современном бизнесе. Участники обсудили, смогут ли роботы заменить специалистов в ближайшее время, как изменится роль людей после автоматизации, насколько ИИ отвечает ожиданиям бизнеса и клиентов, и другие вопросы.