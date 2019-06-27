Курс доллара: рубль пошел на разворот

В среду российский рубль весь день сдавал свои позиции к доллару и евро, растеряв факторы поддержки.

Уже первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,82-62,87 руб. По итогам первой минуты торгов на Московской бирже курс доллара составил 62,87 руб. (+3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,42 руб. (-1,25 коп.).

В 13:50 мск. курс доллара уверенно преодолел отметку в 63 руб. и торговался уже по 63,21 руб. Значительно вырос и курс евро – до 71,83 руб. Однако ближе к вечеру нацвалюта немного отыграла свои позиции. В 22:00 мск курс доллара к рублю составлял 63,01, курс евро – 71,64. К закрытию торгов сильных колебаний не произошло. В итоге курс долл. остановился на отметке 63,06 руб., курс евро – на 71,70.

Несмотря на относительно удачное завершение среды, ситуация для рубля на валютном рынке всё-таки изменилась в худшую сторону. При этом курс рубля снижается к доллару и евро, даже несмотря на рост цен на нефть. Дело в том, что сейчас рублю расти тяжело сразу по нескольким причинам.

Первая – это так называемые технические факторы. Напомним, почти с самого начала июня нацвалюта дорожает без значимой коррекции. Второй фактор – ослабление в последние дни спроса на сравнительно высокодоходные инвестиции на рынках акций и корпоративных бондов. И третий фактор – настороженная реакция российских властей на укрепление курса рубля.

Также ослабление рубля можно объяснить нервозностью рынка накануне саммита G20, который стартует в Осаке уже в эту пятницу. Поэтому, вероятно, инвесторы хотят заранее зафиксировать прибыль и защититься от возможных разочарований на «двадцатке».

При этом фундаментально российские активы, вроде облигаций и рубля, выглядят очень хорошо, поэтому их доля в портфеле большинства инвесторов находится на уровне «выше рынка». Между тем, по мнению главного экономиста Citibank Ивана Чакарова, российские активы, включая рубль, дешевеют на фоне осознания рынком их переоцененности. Впрочем, с начала года курс рубля к доллару вырос на 10%, а с начала второго квартала – на 4%, что позволяет нацвалюте оставаться на первой строчке в рейтинге лидеров укрепления к доллару.

В свою очередь поддержку американской валюте оказывает ожидание торговой сделки между США и КНР, которая почти наверняка будет заключена сразу же после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20. Информацию о том, что всё идёт к заключению сделки подтвердил глава американского Минфина Стивен Мнучин. По его мнению, вероятность того, что этого не случится – ничтожна мала.

Об этом же говорит и министр торговли США Уилбур Росс, который надеется, что глава Белого дома и председатель КНР смогут возобновить торговые переговоры, хотя до сих пор существуют проблемы с национальной безопасностью в отношении Huawei.

Между тем Люпин Рахман – глава торговли облигациями стран Emerging Markets из Pimco – считает, что если курс доллара продолжит расти, это может привести не только к распродаже на мировых рынках суверенных облигаций, но и сформировать риск массовых дефолтов в сегменте корпоративного долга развивающихся стран.

Дело в том, что ралли на рынке активов развивающихся стран делает «большую скидку» возможным геополитическим и торговым рискам, а также подразумевает больше стимулирующих мер со стороны ФРС.

Если говорить о прогнозах в паре доллар-рубль и евро-рубль, то несмотря на вчерашнее проседание нацвалюты, то некоторые эксперты продолжают смотреть на перспективы рубля весьма оптимистично. В частности, аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов отмечают, что рубль продолжает сохранять относительную стабильность в диапазоне 62-63 в паре с долларом и 71-72 в паре с евро. И это, по их мнению, может продолжаться ещё довольно долго.

В свою очередь аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин считает, что сохранение курса рубля на текущих уровнях в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы. Поэтому, как считает он, рубль может остаться крепким только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств.