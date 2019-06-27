Лучшие события июля в Москве

Фестиваль искусств «Вдохновение»

5 июля на ВДНХ стартует международный фестиваль искусств «Вдохновение» — это уникальная возможность увидеть необычные представления как европейских театров, так и премьерные спектакли из бывших республик. В программе заявлено более 20 постановок, среди которых спектакль-инсталляция бельгийской компании FC Bergman «Земля Нод» в павильоне ЭКСПО, премьера постановки Leonardo итальянского «театра чуда» NoGravity в обновленном Зеленом театре ВДНХ и вдохновляющее шоу «Mù — cinematique des fluides» («Кинематика жидкости») ветеранов уличного театра из Франции Transe Express. Отправиться во Вселенную по стопам Жюля Верна вместе с музыкантами и циркачами можно будет с площади Промышленности (вход свободный).

Зрители увидят лучшие образцы литературного театра — моноспектакли Авангарда Леонтьева и Дмитрия Сердюка, музыкальный вечер Ингеборги Дапкунайте на стихи Веры Павловой, предпринятое Анатолием Белым исследование взаимоотношений поэзии и кино, а также премьеру «Метафизики любви» — сценической композиции, посвященной взаимоотношениям Тургенева и Полины Виардо, роли которых исполнят Владимир Кошевой и Сати Спивакова.

Фестиваль готовит специальную премьеру — музыкальный спектакль «Свинарка и пастух», приуроченный к празднованию 80-летия ВДНХ. Команда молодых актеров, занятых в постановках Театра Наций, не просто расскажет радостную историю о романтической любви, но предложит зрителям вместе еще раз задуматься о том, как обращаться с советской историей.

Когда: 5 июля — 21 июля

Где: ВДНХ

Подробности и билеты по ссылке: http://vdohnovenie.vdnh.ru

Moscow Urban FEST в «Зарядье»





С 4 по 7 июля в «Зарядье» пройдет крупнейший урбанистический фестиваль Moscow Urban FEST. На одной из самых ярких и современных площадок столицы представят более 100 открытых образовательных и культурных мероприятий. В этом году тема фестиваля звучит как «Город/Внимание/Умвельт». Предметом исследования станет взгляд на Москву с разных точек зрения. Каждый сможет понять, почему мы все так по-разному видим столицу и почему город у каждого свой.

Программа Moscow Urban FEST 2019 состоит из трех тематических блоков: «Почувствуй», «Осознай» и «Посмотри иначе», в рамках которых пройдут выступления ключевых экспертов в мире урбанистики, перформативные представления современного театра Community STAGE, энергичные тренировки от FITMOST, премьерные кинопоказы от Beat Films, йога на парящем мосту, а также совместный сеанс психотерапии одного из самых знаменитых психиатров и автора книги «Стресс в большом городе» Мазды Адли, выступление американского психолога Колина Элларда на тему «Пространство Эмоций», публичное интервью политолога Екатерины Шульман и социолога, автора книги «Плоть и камень» Ричарда Сеннета, лекции историка Петра Мазаева об опыте древних городов, филолога Никиты Петрова о городских мифах, Антона Сидорова-Дорсо о синестезии, Егора и Анны Колосовых о винной культуре, американской писательницы Кейтлин Даути о ритуальных традициях разных народов мира, корейского художника Чой Джонг Хва о поисках счастья в мегаполисе. Финальным в программе фестиваля станет специальный проект «Театр Москвичей». Кроме того, организаторы подготовили обширную детскую программу, мастер-классы, концерты, дебаты, лекции и многое другое.

Когда: с 4 по 7 июля, вход свободный или по предварительной регистрации

Где: парк «Зарядье»

Подробнее по ссылке: https://fest.mosurbanforum.ru/

Мультиформатный фестиваль RADI MIRA I LUBVI





13 июля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится мультиформатный фестиваль RADI MIRA I LUBVI. В программе выступления хедлайнеров мировой электронной сцены, перформансы, арт-инсталляции и экспериментальные спектакли. Фестиваль разделен на две части: дневная (с 14:00 до 22:00) включает в себя концерты, танцпол и театральную площадку под открытым небом, а ночная (с 22:00 до 06:00) - диджейские сеты в закрытых тепличных комплексах.

В лайнапе среди хедлайнеров указаны такие знаковые имена электронных гуру, как Stavroz, YokoO, Feathered Sun, BONDI, Viken Arman, Rico Loop, GeJu, Betelgaze, Gorge Hewenk&Izhevski и других.

В рамках театральной программы будет показан поэтический джем про внешний и внутренний космос «Юре бы это понравилось» режиссера Алексея Золотовицкого. В спектакле собраны стихи Хармса, Есенина, Цветаевой и Бродского про космос, речитатив, jazz импровизация и немного любви. Также можно будет увидеть ситуационную комедию «Затмение» по пьесе Любы Стрижак, которая будет проходить в баре с коктейльным сетом - гостям предложат попробовать коктейли или fingers food.

Когда: 13 июля

Где: Ботанический саду МГУ «Аптекарский огород»

Подробнее по ссылке: https://communitymoscow.ru/events/radi-mira-i-lubvi-2019-06-07

АВТОМУЗЕЙ





Самый большой в России Автомузей откроется в Москве 7 июля. В центре Москвы в объединенном творческом пространстве завода Кристалл на территории свыше 3 тысяч квадратных метров расположатся свыше 70 уникальных автомобилей, отражающих эволюцию автомобилестроения в разных странах мира.

Каждый автомобиль в музее – настоящая редкость, результат огромного труда коллекционеров ретро-автомобилей и реставраторов. Самый старый автомобиль из коллекции Автомузея создан в 1911 году, современные представлены самыми разными машинами вплоть до роскошных Rolls Royce, Bentley и других. Гордостью коллекции является Studebaker Golden Hawk выпуска 1957 года, который входил в тройку наиболее быстрых американских спорткаров того времени, наряду с Шевроле Корвет и Форд Тандерберд. Одним из самых раритетных автомобилей является также Hudson 8, который уже стал звездой многих фильмов – в частности, именно на нем ездили герои фильма «Стиляги» Валерия Тодоровского. Одним из самых роскошных автомобилей является Cadillac 75 Fleetwood.

Помимо автомобилей в Автомузее представлены интерактивные экспонаты и инсталляции. Например, все посетители могут увидеть автомобиль в разрезе, чтобы лучше понять его устройство, или сравнить громкость сигнала у разных машин. Кроме того, на огромной территории около музея можно прокатиться на ретро-автомобиле.

CONCEPT SUMMER FEST





6 июля, самое трендовое событие этого лета, Фестиваль Концептуальной Моды и Дизайна, пройдет на территории Гастрономического квартала «ДЕПО Лесная». Гости увидят альтернативную моду со всего мира. В концептуальном фэшн-маркете примут участие 100 дизайнеров из 15 стран.

Фестиваль познакомит посетителей с работами современных альтернативных дизайнеров моды, а также подготовит для гостей развлекательную программу.

Модные перформансы, лекции, выступления музыкантов и диджеев, beauty и style-зоны, детские площадки, корнеры с органической косметикой и многое другое - все это ждет гостей CONCEPT SUMMER FEST 2019.

Когда: 6 июля, 11:00 - 02:00

Где: Гастрономический квартал «ДЕПО Лесная»

Подробнее по ссылке: http://conceptm.ru

Фестиваль Moscow Flower Show

из архива пресс-службы



С 10 июля по 21 июля в парке искусств «Музеон» пройдет VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019, темой которого стал театр. Это главное событие в области ландшафтного дизайна в России, ставшее неделей высокой моды садово-паркового искусства. Посетители Музеона смогут увидеть множество выставочных садов от лучших ландшафтных мастеров со всего мира.

Впервые в истории фестиваля стартует проект «Дефиле садов» - коллаборация известных российских дизайнеров моды и мэтров ландшафтного искусства. Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев и другие модельеры вместе с ландшафтными дизайнерами воплотят в жизнь изысканные и смелые творческие идеи.

А оценивать конкурсные работы участников будет международное жюри во главе с судьей Королевского общества садоводов Великобритании Джеймсом Александром Синклером. Специально на фестиваль в качестве члена жюри приедет вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции Княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь.

Когда: с 10 по 21 июля

Где: парк «Музеон»

Подробнее по ссылке: http://flowershowmoscow.ru

Выставка «Геннадий Бодров. Простой мотив»

из архива пресс-службы



В Центре фотографии имени братьев Люмьер 3 июля стартует выставка «Геннадий Бодров. Простой мотив», которая станет частью проекта «Антология русской фотографии ХХ века. Фото 80-90». В экспозиции будут представлены как одиночные работы автора, так и серии, созданные в 1980-е и 1990-е годы: «1000-летие крещения Руси», «Старые русские», «Святой источник», «Простой мотив» и другие. Работы Бодрова метафоричны и многослойны. Они отражают жизнь деревенской глубинки и обыденные городские будни, простые игры детей и сложные откровения взрослых, возрождение религиозных традиций и ежедневную борьбу за выживание в ситуации дефицита товаров и кризиса идеи.

Когда: 3 июля – 22 сентября 2019

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Подробнее по ссылке: http://www.lumiere.ru

Фестиваль «Русское поле»





20 июля в музее-заповеднике «Коломенское» стартует главный фольклорный праздник этого лета - фестиваль «Русское поле». В нем примут участие более трех тысяч мастеров из 60 регионов России. Фестиваль соберет на одной площадке ремесленников, кулинаров, артистов и художников. В программе «Русского поля» спектакли по мотивам народных сказок, концерты музыкантов, играющих на старинных инструментах, гастрономическое шоу с дегустацией национальных блюд народов России.

На «Поляне сказок» можно будет встретиться со знакомыми с детства любимыми героями и сделать фото с ними, на «Музыкальном подворье» весь день будут звучать свирели, саамские бубны, сопилки, буксаны, рожки, кирилловская гармонь, гусли и балалайки. Кроме того, в этом году 10 профессиональных стрит-арт-художников создадут самое большое этнограффити России. Сюжеты рисунка будут посвящены регионам-участникам фестиваля.

Когда: 20 июля

Где: музей-заповедник «Коломенское»

Подробнее по ссылке: http://polerusskoe.ru

Вера Полозкова, Мариам Мерабова и Ирина Богушевская исполнят песни Optimystica Orchestra, «Optimystica Orchestra/8 женщин»

В Зеленом театре ВДНХ, недавно открывшемся после трехлетней реконструкции, 25 июля состоится уникальное концертное шоу «Optimystica Orchestra/8 женщин». Впервые на одной площадке вместе с Optimystica Orchestra, проектом лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова, выступят восемь знаковых женщин современной российской сцены. Обволакивающий джаз, проникновенная босса-нова и упругие латинские ритмы прозвучат в сопровождении вокала замечательных артисток: поэта Веры Полозковой, певицы Ирины Богушевской, Тины Кузнецовой (Zventa Sventana), Мариам Мерабовой, харизматичной солистки группы Guru Groove Foundation Татьяны Шаманиной, актрисы театра и кино Мириам Сехон (Race to Space, ВИА Татьяна, Green Point Orchestra), поэтессы и композитора Татьяной Зыкиной и певицы и композитора Тосей Чайкиной.

Группа Optimystica Orchestra - символическая сборная петербургского рока, объединившая музыкантов «Аквариума», «Ленинграда», «Сплина» и Tequilajazzz, которые, переодевшись в строгие костюмы, исполняют эстрадную музыку, как будто специально созданную для этого вечера. По словам организаторов, концерт станет единственным шоу в подобном формате и больше повторяться не будет.

Когда: 25 июля

Где: Зеленый театр ВДНХ

Подробнее по ссылке: vdnh.ru

Гастроли петербургского театра Комедии им. Н.П. Акимова в Малом театре





В этом году петербургский театр Комедии имени Н.П. Акимова отмечает 90-летие. В связи с юбилеем труппа приедет в Москву и со 2 по 5 июля в Малом театре покажет самые неординарные спектакли, давно полюбившиеся зрителю.

Со 2 по 5 июля будут показывать постановку «Дракон» по пьесе Е. Шварца, ставшую одной из последних премьер петербургского театра. Эта постановка явилась попыткой режиссера Татьяны Казаковой показать, как велико искушение властью и как легко зло может поселиться в сердцах людей.

3 июля актеры из Петербурга сыграют «Хитрую вдову» Карло Гольдони, ставшую первой постановкой в России по пьесе этого автора. Благодаря изящной сценографии А. Орлова, роскошным костюмам И. Чередниковой и богатству актерских перевоплощений на сцене царствует атмосфера венецианского карнавала. А королевой этого действия становится непосредственно вдова, которую блестяще сыграла заслуженная артистка России Елена Руфанова.

4 июля можно посмотреть спектакль «Визит дамы», рассказывающий о быстром обогащении в обнищавшем и тихо увядающем городке Гюллене где-то в Центральной Европе. Режиссер Татьяна Казакова при помощи сарказма и черного юмора развивает традиции интеллектуальной сатиры. Главную роль в спектакле исполняет Народная артистка России Ирина Мазуркевич.

5 июля состоится спектакль «Бешеные деньги» по пьесе А. Н. Островского. Это история, напоминает сюжет «Бесприданницы»: приятели красавицы Лидии Чебоксаровой выдают скромного влюбленного провинциала Василькова за золотопромышленника-«миллионщика». Но в отличие от «Бесприданницы», все положения драмы здесь поданы в острокомедийном ключе.

Когда: со 2 по 5 июля

Где: Малый театр

Подробнее по ссылке: https://www.maly.ru/