Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

Как показывают опросы, бизнес наслышан о появлении новой системы, однако большинство предпринимателей не углублялись в детали и не начинали активную подготовку к введению маркировки. В конце весны «Левада-центр» констатировал: 89% предпринимателей хорошо осведомлены о введении маркировки или что-то слышали об этом. Но искать информацию о системе начала только половина опрошенных. Большинство владельцев торговых точек не знают оператора маркировки, треть не представляет, как зарегистрироваться в системе. Самым подготовленным и информированным оказался крупный бизнес и, конечно, продавцы, табачной продукции, обязательная маркировка которой вводится маркировкой уже с 1 июля.

Пару слов о маркировке

Маркировка товаров была введена государством в 2016 году как мера пресечения продажи контрафактной и нелегальной продукции. Если говорить просто, то маркировка — это нанесение на товар специальной метки, по которой можно будет узнать информацию о производителе и о пути, проделанном товаром от фабрики до магазинной полки.

Специальный код Data Matrix, внешне похожий на QR-код, наносится на товар и на упаковку. Это делается на заводе, в случае ввоза импортных товаров — на заводе-изготовителе или на складах компании-импортера. Список наносимых кодов производитель или импортер будет запрашивать через Информационную систему маркировки и мониторинга оборота табачной продукцииь (ИС МОТП) у специально созданного оператора системы — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Координацию осуществляет Минпромторг России.

Data Matrix наносится на пачку, блок или транспортную упаковку — короб или даже контейнер. Код считывается на всех этапах транспортировки. При поступлении в конечную точку продажи все товары оцифровывают и делают пометку, что они будут реализованы в конкретном магазине. При продаже или утилизации код удаляется из системы.

Что делать предпринимателям уже сегодня

Тем, кто хочет и дальше продавать товары, подлежащие маркировке, в первую очередь необходимо зарегистрироваться на сайте честныйзнак.рф. Есть нюанс: для регистрации необходима электронная подпись. На сайте можно получить консультацию о дальнейшей работе в системе, необходимом оборудовании и программном обеспечении. У предпринимателя должна быть онлайн-касса с программой, которая поддерживает функцию передачи в фискальный чек кода маркировки, и 2D-сканер.

К 2020 году бизнес должен быть подключен к одному из операторов электронного документооборота и иметь обновленную товароучетную систему для учета маркированного товара.

В ближайшее время новое оборудование должны подключить продавцы сигарет. С 1 июля производители будут обязаны наносить коды на каждую пачку. Выпуск немаркированных сигарет прекратится, но остатки еще можно будет продавать. За продажу немаркированного табака, выпущенного после 1 июля, бизнесу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Как маркировка повлияет на бизнес и цены

По мнению экспертов, маркировка полностью реструктурирует и «обелит» практически все рынки. Ее внедрение в некоторых отраслях уже дало свои результаты. «Уже через год после введения маркировки шуб оказалось, что шуб в России продается примерно в десять раз больше, чем было известно до этого. То есть значительная часть рынка вышла из тени и начала действовать легально», — заявил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

В Минпромторге обещают, что маркировка не только защитит бизнес и покупателей от контрафакта, но и поможет предпринимателям снизить затраты. Реваз Юсупов отметил, что, получая в режиме онлайн данные о движении продукции, бизнес сможет оптимально планировать производство, снижать запасы и повышать оборот. Благодаря снижению теневой доли рынка легальные производители и продавцы смогут увеличить выручку. Кроме того, система идентификации позволит сократить затраты на логистику и потери от ошибок персонала при сборке заказов. Все это в результате позволит снизить себестоимость продукции.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе Петербургского международного экономического форума так же отметил, что маркировка товаров может сократить розничную цену легальной продукции на 5–10%.

Однако у предпринимателей другое мнение: причин для уменьшения цен они пока не видят, напротив, маркировка, считают они, увеличит финансовую нагрузку на бизнес, что может отразиться на ценах в худшую сторону. Производители вынуждены установить специальное оборудование, а торговые сети — модернизировать сканеры и кассы. Плюс ко всему некоторые операторы фискальных данных решили ввести плату за передачу кодов маркировки в национальную систему «Честный знак». Больше всего, по мнению экспертов, может пострадать малый бизнес.

«Очень большое количество товаров являются дешевыми товарами массового потребительского спроса. И в их цене доля этой маркировки будет очень большая. Если взять пачку чая или банку кофе, это будет 20 процентов», — говорит глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Все под контролем! И... дороже?

По мнению производителей кассовой техники для розницы, наибольшие затраты при переходе на работу с маркировкой понесут владельцы кнопочных онлайн-касс. «Сложнее и дороже всего обновлять под маркировку “автономки” — кнопочные аппараты, — отмечает Денис Филатов, директор по маркетингу компании Litebox, создающей решения для автоматизации магазинов. — Для работы с маркировкой к устройствам надо будет подключать дополнительную технику — планшеты или компьютеры. Для их перепрошивки также потребуется вызов специалиста, а это всегда платная услуга. Доля кнопочных аппаратов, по нашим подсчетам, составляет 60 процентов рынка онлайн-касс в стране».

Для обновления смарт-терминалов (современных касс планшетного типа), по словам эксперта, потребуются значительно меньшие траты. Большинство производителей таких касс продают годовую подписку на обновление систем под все этапы маркировки. Такие кассы обновляются дистанционно и практически мгновенно.

На рынке есть и игроки, которые обновляют системы своих касс под маркировку бесплатно, например «МТС Касса». «Наши кассы давно обновлены под маркировку табака — обновление прошло автоматически и стало бесплатным для всех, — рассказал Роман Арифуллин, директор по проектам малого и среднего бизнеса МТС. — По мере приближения этапов маркировки мы ощущаем увеличение спроса на наши кассы со стороны продавцов и маркированного товара: многие отказываются от кнопочных аппаратов или тех, к которым нельзя подключить 2D-сканер. Больше половины из них берут кассу МТС в аренду, она стоит от 1700 рублей в месяц. При аренде предприниматели получают доступ еще и к обновленной товароучетной системе, где можно вести учет всех маркированных товаров в режиме одного окна, не выходя на сторонние ресурсы. Это очень удобно. В скором времени у нас также будет возможно работать с документами от информационных систем маркировки, как того требует закон с 2020 года».