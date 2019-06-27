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Медведчук договорился об освобождении нескольких украинских пленных в Донбассе

Москва, 27.06.2019
  • Медведчук договорился об освобождении нескольких украинских пленных в Донбассе

Сергей Бобылев/ТАСС

Виктор Медведчук – глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – договорился об освобождении нескольких украинских военнопленных, которые находились в плену в ЛНР и ДНР. Об этом рассказал журналистам депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, Медведчуку по своим каналам удалось достичь договорённостей об освобождении нескольких военнослужащих, которые были в плену в Донбассе. В интервью одному из местных телеканалов парламентарий пояснил, что в самое ближайшее время пленные будут переданы украинской стороне.

«Уже состоялась прямая встреча главы политсовета нашей партии Виктора Медведчука с руководством ЛНР, ДНР, – подчеркнул Рабинович. – Потому что надо либо идти к миру, либо врать о мире, надо либо делать шаги».

Он также отметил, что если человек, политик нашей страны, в ситуации, в которой мы все находимся, не идёт к миру – он преступник по отношению к своей стране.

«Мы обещали, освобождать пленных, и мы это делаем», – резюмировал депутат.

Информацию об освобождении украинских военнопленных уже подтвердил глава ДР Денис Пушилин. По его словам, он рассчитывает на то, что передача Киеву в одностороннем порядке четырех пленных простимулирует дальнейший обмен удерживаемыми лицами, передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского поддержать обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных». 

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