Названа минимальная стоимость отдыха в Крыму

Специалисты Ростуризма назвали минимальную стоимость отдыха в Крыму в июне-июля 2019 года. Согласно данным пресс-службы агентства, самый бюджетный варит отдыха на курортах полуострова на двоих с перелётом и проживанием составит 30 тыс. руб., передаёт РИА Новости.

При этом, для тех, кто решил отдохнуть в Крыму в «бархатный сезон» - августе – начале сентября, ценник на семидневный тур на двоих вырастет в два раза и составит 60 тыс. руб. В стоимость включён перелёт, размещение в отеле три звезды, трансфер, страховка, а также питание по системе HB (завтрак и ужин).

Согласно информации Ростуризма, в этот же временной период недельный тур на курорты Кипра обойдётся паре туристов в 72 тыс. руб., в Черногорию – 76 тыс. руб., Болгарию - 78 тыс. руб., в Испанию – 108 тыс. руб.