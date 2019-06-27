Цена на нефть может подойти к отметке 70$

Нефть пошла в рост по мере приближения саммита большой двадцатки, Прайм. Ситуацию усложняют угрозы Трампа по введению тарифов на товары из Китая, а, по сообщению аналитиков, рынки не любят неопределенности, поэтому игроки предпочитают отстаивать прибыль, полученную после бурного роста на рынке США в июне.

На этих новостях котировки Brent выросли на 0,79%, закрывшись на отметке $66,35. При этом запасы нефти США выросли на данных от Минэнерго США по снижению запасов сырья на 12.8 миллионов баррелей.

По состоянию на 8:18 по московскому времени августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent потеряли в цене на $0,25 до $66,24 за баррель, августовские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,27 до $59,11 за баррель, сообщает «Интерфакс».