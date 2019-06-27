Никотиновый пробел бюджета

Предложенный правительством в конце мая проект поправок в Налоговый кодекс предполагает ввести в перечень подакцизных товаров электронные устройства, нагревающие жидкость, но по неясным причинам новелла не коснулась электронных устройств для нагревания табака. По мнению экспертов, это может разбалансировать рынок, обернуться двойным налогообложением для одних производителей и льготным налоговым режимом для других.

В России сигареты — второй по величине источник поступлений в казну после нефтегазового сектора, ежегодно индустрия выплачивает в бюджет более 700 млрд рублей налогов. Однако тенденция последних лет показывает: потребление обычных сигарет в России сокращается, а вот инновационные продукты со сниженным риском, призванные заменить сигареты, наоборот занимают все большую долю рынка. По данным различных исследований, в России курят около 33% взрослого населения, из которых уже 4% перешли на электронные сигареты и системы нагревания табака. Это уверенно растущий сегмент рынка, который, по данным Euromonitor International, к 2022 году может достигнуть в России 48 млрд рублей.

Чтобы разобраться с тем, как устроен рынок инновационной никотинсодержащей продукции сейчас, важно начать с азов. Все электронные системы доставки никотина или продукты со сниженным риском делятся на две категории: устройства, которые нагревают жидкость, и устройства для нагревания табака.

Первая категория представлена на российском рынке устройствами от крупнейших глобальных табачных компаний: JTI и Imperial Tobacco (устройства Logic Pro и myblu соответственно), а также компании Juul Labs, устройство которой занимает львиную долю рынка электронных сигарет в США. К этой же категории относятся и одноразовые электронные сигареты различных небольших производителей.

Электронные системы нагревания табака представлены в России компаниями Phillip Morris (система IQOS) и British American Tobacco (Glo).

Различия между двумя категориями очевидны: в бестабачных вейпах нагревается жидкость, в которой растворен никотин, а в системах нагревания табака — брикеты табачной смеси, которые внешне напоминают маленькие сигареты.

На развитых западных рынках регуляторы рассматривают эти категории по отдельности. Например, в Евросоюзе применяется подход, разделяющий системы нагревания табака и бестабачные электронные вейпы. Американский регулятор FDA в апреле 2019 года одобрил продажи систем нагревания табака IQOS в США, но с теми же ограничениями, что и для обычных сигарет.

Рост продаж и уровня распространения в России систем нагревания табака и электронных сигарет, которые, в отличие от обычных, не подпадают под действие известного ФЗ 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма», стал причиной повышенного внимания правительства к этой теме.

«Электронные сигареты — тема для меня не такая очевидная, поскольку я не очень понимаю вообще процессы, которые здесь идут, — заметил Дмитрий Медведев на февральской встрече с членами Федерального собрания в ответ на предложение одного из сенаторов уравнять егулирование обычных и электронных сигарет. — Но, скажу прямо, я не вижу оснований не поддержать вашу точку зрения, потому что если это все-таки именно курение, то какая разница, в какой форме это происходит».

Премьер-министр поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить к 1 апреля 2019 года решение правительства «по единому государственному регулированию оборота и потребления никотинсодержащей продукции и устройств для потребления никотина любыми способами». Сроки выполнения поручения переносились уже несколько раз. Но пока проект решения «созревает» в недрах профильных министерств (между ними есть противоречия), на поверхность вышла история, которая, формально не будучи частью этого процесса, может оказать сильное влияние на конфигурацию рынка электронных сигарет с потенциальным объемом в десятки миллиардов рублей.

29 мая, по итогам заседания правительства, в Госдуму был внесен проект поправок к НК, где дается уточненное определение электронных систем доставки никотина (ЭСДН) как «электронные устройства, используемые для преобразования в аэрозоль (пар, дым), вдыхаемый потребителем, жидкости для электронных систем доставки никотина путем ее нагревания».

В этот же день Дмитрий Медведев дал дополнительные поручения по итогам заседания правительства по поправкам в НК. В частности, Минфину России поручено «при подготовке указанного законопроекта к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении: «обеспечить… отнесение к подакцизным товарам и установление соответствующих налоговых ставок в отношении электронных систем доставки никотина многоразового использования».

Иными словами, правительство должно подготовить поправки для налогообложения (в дополнение к уже облагаемой акцизом «расходной» части — жидкости) самих многоразовых устройств. Но только одного типа — ЭСДН, а уже ставшая массовой и активно продвигаемая категория электронных устройств нагревания табака оказалась на льготном положении: на эти устройства новый акциз распространяться не будет, поскольку они не подпадают под определение ЭСДН из Налогового кодекса.

При таком развитии событий производители устройств нагревания табака окажутся в выигрышном положении, цитировали СМИ вице-президента JTI в России Сергея Головко. А гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский указывал, что системы нагревания табака уже занимают большую часть российского рынка и для производителей IQOS и glo подакцизным товаром останется только сам нагреваемый табак, используемый в их устройствах. Согласно исследованиям маркетинговой компании Kantar, большинство россиян (64%), пользующихся альтернативой сигаретам, предпочитают именно устройства нагревания табака. То есть системы нагревания табака уже доминируют на рынке и одновременно получают дополнительные преференции. А значит, и бюджет недополучит значительные средства от выведения этой категории устройств из-под косвенного налогообложения.

Поправки в НК фактически вводят двойное налогообложение, и это вызывает серьезную критику и опасения экспертов. Вице-президент PMI (производитель IQOS) в России Сергей Слипченко заявил в СМИ, что подакцизным товаром должна быть только расходная часть электронных сигарет, но не само средство его доставки. Кроме того, администрировать акциз на многоразовые устройства на практике очень трудно, именно поэтому объектом налогообложения и является жидкость.

По словам директора Союза предприятий индустрии немедицинской ингаляции (СПИНИ) Дмитрия Владимирова, «кроме Саудовской Аравии и Кении, в которых рынок вейпинга практически не развит, нигде в мире устройства, с помощью которых возможно потребление никотина, не подлежат дополнительному налогообложению. Само по себе применение акцизов не к потребляемому продукту, а к средству его использования, — уникальная история. С одинаковым успехом можно ввести акцизы на курительные трубки, кальяны, а также на бокалы для вина, пивные кружки, канистры для бензина и так далее».

Минздрав уже заявил, что электронные испарители никотиновых жидкостей и системы нагревания табака должны регулироваться одинаково, и внес соответствующие изменения в «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы и дальнейшую перспективу». «Последняя редакция концепции, внесенная в правительство, отражает принципиальную позицию Минздрава, в соответствии с которой обращение как электронных сигарет, включая вейпы и системы нагревания табака, так и обычных сигарет должно регулироваться одинаково», — пояснял РБК заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Чиновник аппарата правительства, комментарий которого приводила газета «Ведомости», утверждает, что акциз будет взиматься со всех электронных систем — как нагревающих жидкость, так и нагревающих табак,

Возможно, чиновники не до конца разобрались с особенностями действующих нормативных актов и поправок к ним. Разбалансировка рынка и конкурентной среды, двойное налогообложение и путаница с терминами будут иметь отложенный негативный экономический эффект как с точки зрения наполнения государственной казны, так и с точки зрения привлечения инвестиций в инновационную отрасль никотинсодержащей продукции. Насколько это осознают профильные чиновники в правительстве, покажет ближайшее время.