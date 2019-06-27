Новак рассказал, когда Россия может выработать позицию по сделке ОПЕК

Александр Новак – глава Минэнерго РФ – рассказал журналистам, что ведомство продолжает вести консультации с российскими нефтяниками относительно позиции по дальнейшей реализации сделки ОПЕК+. При этом чиновник сообщил, когда Россия выработает по данному вопросу единую позицию, передаёт агентство «Интерфакс».

«В настоящее время у нас продолжаются консультации, – пояснил Новак. – Но думаю, что к 1 июля, когда пройдёт заседание JMMC мы сможем выработать позицию».

При этом министр энергетики России отметил, что пока необходимо подождать решений, которые могут прийти с полей саммита G20, который стартует уже завтра. Кроме того, Новак подтвердил, что на полях «двадцатки» он планирует провести переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.