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Определен лучший российский вуз

Москва, 27.06.2019
  • Определен лучший российский вуз

ТАСС

Топ-100 лучших российских вузов опубликовал журнал Forbes, первое место в рейтинге занял Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», потеснив прошлогоднего лидера рейтинга Российскую экономическую школу.

Уточняется, что вузы оценивались по 10 метрикам, которые были разбиты на три показателя, а именно качество образования, востребованность выпускников и, так называемый, фактор «Forbes», который выявляет, насколько вуз может претендовать на звание «элитного» учебного заведения. Этот показатель определяется по количеству предпринимателей от общей доли выпускников.

Второе место в рейтинге занял МГИМО, замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт. На четвертом месте находится Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». А вот лидер российских вузов в зарубежных рейтингах МГУ им. М.В. Ломоносова занимает всего пятую строчку. Ранее сообщалось, что в российских вузах сократилось число бюджетных мест. Позже в департаменте образования эту информацию опровергли.

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