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Партия Зеленского выступила против демарша Украины в ПАСЕ

Москва, 27.06.2019

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает выход украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на восстановление полномочий России в ПАСЕ. «Когда мы будем представителями украинского парламента, мы будем отстаивать интересы нашей страны и на таких площадках. Поэтому это не конструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на те события, которые, к сожалению, произошли», - заявил Разумков.

Напомним, что украинская делегации в ПАСЕ приостановила свою работу в организации и обратилась к Верховной раде с предложением прекратить работу Украины в ПАСЕ.

Украинская делегация состоит в основном из членов парламентской фракции «Блок Петра Порошенко». Эта группа заинтересована в обострении отношений Украины как с Россией, так и с Европой, дабы доказать неспособность президента Украины Владимира Зеленского проводить успешную внешнюю политику. 21 июля на Украине состоятся внеочередные парламентские выборы, по результатам которого партия «Слуга народа» имеет шанс получить парламентское большинство.

 

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