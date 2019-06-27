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Первый магазин городского формата ИКЕА Ходынское Поле открывает свои двери

Москва, 27.06.2019
27 июня ИКЕА станет ближе для многих жителей Москвы и откроет свой первый в России магазин городского формата – ИКЕА Ходынское Поле. В день открытия посетителей ждет новоселье по-шведски, призы, подарки и розыгрыш поездки в Швецию.
#Hi-END
  • Первый магазин городского формата ИКЕА Ходынское Поле открывает свои двери

Шопинг налегке

Для жителя мегаполиса время – самый ценный ресурс. Благодаря открытию нового магазина за решениями для обустройства дома не придется далеко ехать. В ИКЕА Ходынское Поле предусмотрено все для быстрого и легкого шопинга. Весь ассортимент сгруппирован по зонам – кухня, спальня, гостиная, ванная – где рядом с мебелью сразу представлены все необходимые аксессуары. В магазине ИКЕА Ходынское Поле можно будет купить все товары ИКЕА. Аксессуары и самые популярные небольшие предметы мебели можно будет забрать с собой сразу, а  крупногабаритную мебель – заказать в доставку по доступной цене. Все товары привезут домой уже на следующий день.

Еще больше вдохновения

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ИКЕА Ходынское Поле будет постоянно обновляться и каждый месяц предлагать посетителям свежие и вдохновляющие решения для дома.

Перекусить после покупок  посетители смогут в новом пространстве – скандинавском кафе ИКЕА. В скором времени в магазине ИКЕА Ходынское Поле также появится новая услуга – разработка дизайн-проекта. Дизайнеры ИКЕА помогут покупателям спланировать все – от маленького уголка в квартире до целого дома.

Новоселье по-шведски

Магазин откроется для посетителей 27 июня в 10:00 на третьем этаже торгового центра АВИАПАРК. Гостей ждет настоящее новоселье по-шведски, полное веселья и сюрпризов. Всех поддержавших праздничный желто-синий дресс-код ждут специальные подарки. А среди членов клуба IKEA FAMILY, совершивших покупку в день открытия, будет разыграна поездка на родину ИКЕА – в шведский город Эльмхульт. 

«Все, что мы делаем, мы делаем с мыслью о людях. Прийти в центр города для нас – это очень важный шаг.  Мы хотим быть доступными для тех, кто ценит время, хочет совершать покупки быстро, но при этом протестировать ассортимент вживую. Теперь за вдохновением не придется далеко ехать – мы стали ближе к центру Москвы. Ждем вас на открытии 27 июня!» – подчеркнул Понтус Эрнтелл, генеральный директор розничной сети ИКЕА в России.

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