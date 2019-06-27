Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вызвана на допрос в Управление военной прокуратуры по расследованию преступлений, совершенных на оккупированных территориях. Поводом для допроса послужило выступление Мендель на одном из украинских телеканалов, в ходе которого она допустила, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины гибнут мирные жители Донбасса.

«О чем конкретно шла речь? О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, с детского сада, школы, из больницы, с любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом гибнут наши люди, наши украинцы», - объяснила свои слова Мендель.

По закону военная прокуратура Украины надзирает за исполнением законов среди военнослужащих, в том числе и СБУ. Широкой общественности не известно о том, что Юлия Мендель состоит на воинской службе. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, назначенный еще президентом Петром Порошенко, известен общественности как «крышеватель» коррупции в армии. Не смотря на многочисленные сообщения в прессе о хищениях в армии, в том числе и ближайшим окружением Порошенко, военная прокуратура не расследовала эти дела.