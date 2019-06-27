Путин предупредил о возможном прекращении договора СНВ-3

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что если в ближайшие время не начать переговоры с Вашингтоном по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), то этот договор прекратит своё существование. В интервью изданию Financial Times президент РФ подчеркнул, что Москва готова к переговорам по этому важнейшему вопросу.

«Повторю, мы готовы продлить этот Договор между США и РФ, – отметил Путин, - но из Вашингтона пока не видим никакой инициативы, никаких сигналов. Вообще ничего нет».

При этом глава российского государства напомнил, что в 2021 году СНВ-3 закачивается. И если уже сейчас переговоры по его продлению не будут начаты, то он просто «умрет».

«Дело в том, что времени уже не будет даже для формальностей», – пояснил Путин.

Также президент РФ сказал, что надеется в Осаке обсудить с Дональдом Трампом ситуацию вокруг Договора.

«США вышли в своё время в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Теперь в одностороннем порядке также фактически вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По СНВ-3 этого допустить нельзя», – резюмировал российский лидер.

Наша справка

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3 — двусторонний договор между РФ и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов, развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон ещё на 5 лет. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков – до 700 единиц.