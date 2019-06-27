Путин рассказал о своём преемнике

Глава российского государства Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times, ответил на вопрос о своё приемнике на посту президента РФ.

По его словам, он думаем об этом постоянно, начиная с 2000 года. При этом Путин пояснил, что ситуация с каждым годом меняется, а потому меняются и определённые требования к людям, которые могут возглавить страну.

От также признался, что кого-то в какой-то период времени поддерживает, и это существенная поддержка, если сам политик пользуется уважением и доверием народа

«Но скажу без всякого кривляния и преувеличения, что в конечном итоге решение должен принять российский народ, – подчеркнул российский лидер. – Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, кого бы не видел своим приемником, решающие, конечное слово остаётся за народом, за избирателями».

При этом Путин напомнил, что Россия - демократическое государство, где президент избирается народом через прямое всеобщее тайное голосование..

«У нас выборы президента проходят не так, как у вас, в Великобритании. У нас демократическая страна», – резюмировал глава РФ.