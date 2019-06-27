Российские журналисты попали под обстрел украинских силовиков в Донецке

Группа журналистов, среди которых были представители российских СМИ, попала под обстрел подконтрольных Киеву войск на окраине Донецка. По словам фотокорреспондента РИА Новости Александра Гаюка, журналисты прибыли на территорию Донецкой народной республики (ДНР), что фиксировать разрушения.

«Через некоторое время начался массированный обстрел, работали минометы, слава богу, все живы и здоровы», – резюмировал Гаюк.

Меду тем в народной милиции ДРН уточнили, что украинские силовики обстреляли журналистов примерно 18:00 мск. По их данным, группа представителей СМИ, в составе корреспондентов News front, РИА-Новости, а также нескольких независимых российских журналистов совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под минометный обстрел со стороны ВСУ в посёлке Александровка, расположенном на окраине Донецка.

«Во время фиксации последствий предыдущего обстрела начался шквалисты огонь. К счастью, всей группе без потерь удалось выйти из-под обстрела. Пострадавших также нет», – резюмировал собеседник агентства, добавив, что огонь вёлся из минометов калибра 120 мм.