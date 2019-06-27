Руководство компании «Рольф» обвинили в выводе за рубеж крупной суммы денег

В отношении Сергея Петрова – основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» – возбуждено уголовное дело о валютных операциях.

По данным пресс-службы СК РФ, он подозревается в выводе за границу купной суммы денег. Сообщается, что речь идёт о 4 млрд руб. Согласно версии следствия, ещё в 2014 году Петров перевёл денежные средства от деятельности своей компании «Рольф» на счета кипрской компании «Panabel Ltd.». Позже все поступившие средства через подконтрольные Петрову зарубежные фирмы поступили в его личное распоряжение.

В настоящее время сотрудники СК РФ вместе с сотрудниками ФСБ проводят обыски в офисах группы компаний в Москве и Петербурге. Изымается документация, проводятся допросы сотрудников компании.

Между тем сам Сергей Петров в интервью журналу Forbes заявил, что он сейчас вместе с членами его семьи находится за границей. При этом, возбуждение уголовного дела и обыски в офисах его компании сюрпризом для него не стали. Поэтому в ближайшее время возвращаться в Россию он не собирается.

Наша справка

Сергей Петров – бывший военный лётчик-инженер – основал «Рольф» в 1991 году. Начиная с 1999 года, группа компаний «Рольф» – самый крупный импортёр и розничный продавец легковых автомобилей в стране.

По данным на 2018 года в розничное подразделение входит более 60 шоу-рум в Москве и Санкт-Петербурге, представляющих автомобили 21 автомобильных и один мотоциклетный бренд. Среди них Audi, BMW, BMW, Ford, Jeep, Jaguar, Hyundai, Lexus, Mazda, Mercedes, Nissan, Porsche, Toyota и другие.

Дилерские центры предоставляют услуги, связанные с покупкой автомобиля и его эксплуатацией — кредитование и страховые программы, trade-in, сервисное обслуживание, реализация оригинальных запчасти и аксессуаров. Владеет группой компанией «Рольф» семья Петровых. Основатель компании передал управление бизнесом своему сыну Александру. Журнал Forbes оценивает состояние Сергея Петрова в 900 млн долл.