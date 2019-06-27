«Северный поток — 2» и «Турецкий поток» могут лишиться трубоукладчиков

Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского парламента в четверг 27 июня единогласно одобрил законопроект, который вводит санкции в отношении строящихся проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Законодатели мотивируют необходимость санкций с тем, что «Путин продолжает использовать энергетику и поставки газа как оружие против Европы», а США должны этому противостоять. Но как именно применяется это оружие, конгрессмены не поясняют, или выражаются образно.

Член конгресса Майкл Маккоул, представляя законопроект, заявил, газопровод «Северный поток — 2» является худшим примером тактики Кремля по использованию «газа как оружия». «Северный поток — 2» позволит России, если она захочет, взять Европу в заложники», — продолжил он. Он уверен, что необходимо объединяться, на фоне раздоров США с союзниками — работать вместе, чтобы остановить эту деятельность России.

Как ранее пояснил автор законопроекта, старший республиканец подкомитета данного комитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Адам Кинзингер, в случае его вступления в силу США «введут санкции против нескольких судов, связанных со строительством российских трубопроводов для экспорта энергоносителей, а именно проекта Nord Stream 2». Об этом он рассказал он в среду. «Мой законопроект вводит адресные санкции против судов-трубоукладчиков с целью прекратить строительство проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"», — передает ТАСС слова конгрессмена. Он утверждал, что рестрикции смогут «моментально остановить работу» по строительству проектов.

По сути, под подрядчиками-судовладельцами, принимающими участие в прокладке российских экспортных трубопроводов, следует понимать всего одну организацию, а именно Allseas Group SA, отмечает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Второй подрядчик, итальянская Saipem, уже успела завершить выполнение своей части работ. А поскольку, по общему правилу, принимаемые на уровне закона американские санкции не имеют обратной силы, можно говорить о том, что риски для конкретного подрядчика попасть под ограничения выглядят достаточно низкими.

А вот для швейцарской Allseas законопроект действительно представляет серьезную угрозу, полагает аналитик. Практически весь уникальный по своим техническим характеристикам флот трубоукладчиков компании, включая судно-рекорсмен Pioneering Spirit, которое может не только прокладывать трубопроводы в сложнейших условиях, но даже транспортировать буровые платформы, сейчас задействован на проектах Газпрома, Турецком и Северном потоках. Это крупнейшие и важнейшие для компании контракты, потеря которых чревата крайне серьезными последствиями для всех заинтересованных сторон.

При этом, указывает Александр Пахомов, санкции не являются форс-мажором, таким образом, в случае одностороннего отказа от дальнейшего исполнения обязательств по контрактам, Allseas понесет финансовые потери. С другой стороны, для Газпрома и других участников обоих проектов, потеря такого подрядчика чревата срывом сроков ввода газопроводов в эксплуатацию. Придется оперативно искать ему замену, а это будет сложнее в условиях действия санкций.

Сильнее всех пострадает Европа, ее потребители и компании, участвующие в проектах, то есть те, в чьих якобы интересах санкции готовятся. Поскольку надо понимать, что в строительстве экспортных газопроводов заинтересован не только экспортер, но и импортеры. Которые, к тому же, выступают и в роли соинвесторов и вкладывают миллиарды евро в развитие собственной газотранспортной системы с расчетом на рост объема поставок из России.

Как подчеркивает Александр Пахомов, в случае если законопроект все-таки получит силу закона и будет окончательно принят, это нанесет сильнейший удар по европейскому энергорынку, что ни в Берлине, ни в Брюсселе не могут не понимать. Созданный при активном участии нефтегазового лобби, законопроект по факту может возыметь обратный эффект и поставить под удар и без того натянутые торговой войной отношения СЩА и ЕС.

Если оставить без внимания все популистские выпады, то становится совершенно очевидно – когда «Северный поток — 2» начнет прокачивать расчётные объёмы, популярность более дорогого, нежели трубный, сжиженного природного газа из США, многократно сократится, добавляет руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. Фактически, этот набор санкций выдавливает конкуренцию из Европы, что, с точки зрения США, вполне логично для страны с дефицитом торгового баланса на уровне 500 млрд долларов, пусть даже это первая экономика мира.

Политический жест понятен, но не совсем ясно, к каким последствиям он может привести, продолжает эксперт. С одной стороны, официальная Германия настаивает на транзите газа через Украину, с другой же, бизнес Германии осознаёт, какую выгоду предлагает новый трубопровод и не планируют отказываться от него даже под угрозой санкций.

«Северный поток — 2» однозначно будет построен, заключает Артем Деев. И единственное, к чему могут привести санкции США и усилия некоторых европейских стран: сроки сдачи трубопровода будут сдвинуты — возможно, на середину 2020 года.