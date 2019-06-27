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Слуцкий сообщил, когда Россия может выплатить взнос в СЕ

Москва, 27.06.2019
  • Слуцкий сообщил, когда Россия может выплатить взнос в СЕ

Михаил Терещенко/ТАСС

Леонид Слуцкий – заместитель делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы – сообщил, когда наша страна может выплатить взнос в СЕ. По его словам, это произойдёт в ноябре 2019 года до председательства Грузии в Комитете Министров СЕ – руководящем и директивном органе Организации, передаёт РИА Новости.

Как считают политологи, в случае неуплаты взноса, грузинская делегация, которая в ПАСЕ выступает с антироссийских позиций, может поднять вопрос о применении мер в отношении РФ. 30 июня 2019 года двухгодичный срок после которого в отношении страны, которая не плати взносы, КС СЕ может принять меры.

Слуцкий пояснил, что по этой причине до ноября взносы будут выплачены.

«Это моя личная позиция, так что данный вопрос будет решён положительно, это я вам обещаю», - подчеркнул он.

При этом парламентарий не стал пояснять, по какой схеме будет производиться выплата взноса, но ответил утвердительно на вопрос журналистов, которые поинтересовались, успеет ли РФ выплатить взнос до председательства Грузии.

«Разумеется, всё успеем. А вообще перед нашей делегацией не стоит задачи успевать или не успевать, мы вернулись в ПАСЕ, чтобы работать», – резюмировал Слуцкий.

Напомним, вечером 26 июня стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой официально подтверждены полномочия российской делегации в полном объёме. При этом Ассамблея призвала РФ «немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы».

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